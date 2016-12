Dienstag, 13. Dezember

Beim ORF-Bürgerforum: Christian Kern (SP), HC Strache (FP) und Reinhold Mitterlehner (VP). | APA

Schelte für Kanzler-Duo. Das „Bürgerforum“ des ORF geriet für SP-Bundeskanzler Christian Kern und VP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner phasenweise zu einem Spießrutenlauf. Geladene Bürger machten ihrem Unmut über deren Regierungspolitik in bisweilen eher derber Wortwahl Luft, prompt beklagte die Regierungsspitze – miteinander auffallend sanft umgehend – frustriert die „viel zu negative“ Gesprächs-Atmosphäre im Studio. Fazit: Rot/Schwarz klammert sich nach dem Hofburg-Sieg von Alexander Van der Bellen an die Hoffnung, doch nicht in vorzeitige Nationalratswahlen zu stolpern. Trotz des deutlichen Bürgerfrusts über hohe Arbeitslosigkeit, zu kleine Pensionen und zu hohe Steuerbelastung.

Mittwoch/Donnerstag, 14./15. Dezember

In der EU allein zu Hause. ÖVP-Superstar Sebastian Kurz fand weltweites Aufsehen, als er zu Wochenbeginn in der Vorbereitungs-Session der EU-Außenminister zum EU-Staatsgipfel mit seinem Veto das Einfrieren der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei forderte. Wegen des weltweit immer schärfer kritisierten rechtsstaatlichen Niedergangs am Bosporus. Ankara reagierte sofort, der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu verkündete, bis auf Weiteres nun auf allen Ebenen gegen Österreich aufzutreten und der EU selbst drohte er im Fall des Abbruchs der Verhandlungen mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens. Das saß. Allerdings mit einigermaßen seltsamer koalitionärer Optik für Wien, wie sich beim Brüsseler Gipfel am Donnerstag herausstellte: Denn SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern legte sich – anders wie sein Außenminister – beim Brüsseler Staatsgipfel nicht quer: Er hielt zwar am Protest, wie ihn Kurz formuliert hatte, gegen die Türkei fest, blockierte aber den Beschluss der EU-Regierungschefs zur Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei dann doch nicht. Mehr noch: Kern sprach sich in unüberhörbarer belehrender Wortwahl vor internationalen Medien gegen „Blockadeübungen“ aus und – solange Österreich damit keine Mehrheiten in der EU finde – müsse man sich eben den Realitäten beugen. Ein erstaunlicher Seitenhieb gegen seinen Außenminister. Noch viel erstaunlicher indes ist es, dass niemand aus der ÖVP Sebastian Kurz gegen diese weltweit registrierte Dissonanz hilfreich zur Seite steht. Die Bewahrung des Koalitionsfriedens geht derzeit offenbar über alles.

Freitag, 16. Dezember

Grünes Desaster. Da fährt der frühere erfolgreiche Grünen-Chef Alexander Van der Bellen einen eindrucksvollen Sieg als neuer Bundespräsident ein, aber nur wenige Tage später führt Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig durch ihren Disput mit Grünen-Urgestein Peter Pilz die 12-Prozent-Partei ins Desaster. Nur, weil dieser erklärte, die Partei müsse „kantiger“ werden und sich mehr „an den Stammtischen“ herumtreiben um zu wissen, wo die Bürger der Schuh drückt. Ein an sich politisch legitimes Handwerk, um erfolgreich zu sein. Für Glawischnig ist dies indes Retropolitik und im Übrigen stehe sie für Linkspopulismus nicht zur Verfügung. Hintergrund der seltsamen Parteiranküne: Glawischnigs Tage als Grünen-Chefin scheinen angesichts anhaltend magerer Partei-Wahlergebnisse gezählt, Tirols Ingrid Felipe oder Salzburgs Astrid Rössler werden schon als Nachfolgekandidatinnen genannt.