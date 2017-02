Dienstag, 14. Februar

Haberer-Partie.

Man mag zu Neo-Bundespräsident Alexander Van der Bellen stehen, wie man will, aber der 72-Jährige weiß zu überraschen: Seine Visiten bei der EU in Brüssel und Straßburg waren erfrischend. So sehr, dass EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der Christdemokrat, sich dazu hinreißen ließ, auch den nach Brüssel mitgereisten Bundeskanzler gar als „ Haberer“ zu titulieren. In Straßburg wurde Van der Bellen von Hunderten EU-Parlamentariern gar als „die politische Antwort auf Europas Rechte“ beklatscht.

Mittwoch/Donnerstag, 15./16. Februar

Wie im Sandkasten.

Einigermaßen skurril, mit welch grotesken Fouls einander die Koalitionsparteien quälen: ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka wurde vom Ex-FPÖ-Abgeordneten Rupert Doppler wegen seiner Dienstflüge im Learjet an den Pranger gestellt. Als ob solche nicht seit Jahrzehnten für jede Regierung und deren Minister üblich wären, wie die ÖVP gallig anmerkte: so etwa auch für SPÖ-Kanzler Christian Kern. Was wiederum SPÖ-General Georg Niedermühlbichler auf den Plan rief, der von „schwarzen Heckenschützen“ gegen den Kanzler wetterte. Und als hätte die Republik gar keine anderen Sorgen: SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda will plötzlich den „historisch belasteten“ Wiener Heldenplatz in „Platz der Demokratie“ umbenennen. Was wiederum ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner postwendend ablehnt: Nein, der Heldenplatz ist Teil der Geschichte Österreichs. Alles merkwürdige Sandkastenspiele.

Samstag, 18. Februar

Kurz und ORF glänzend.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz beschützten 4.000 Polizisten rund 100 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Einmal mehr glänzte ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz auf internationalem Parkett und führte als OSZE-Chef hochrangige Gespräche, erfolgreich etwa zur Ukraine-Krise mit seinem Moskauer Amtskollegen Sergej Lawrow.

Ingrid Thurnher: Neue außenpolitische Akzente auf ORF III. | APA

Ebenso bemerkenswert: Zu ihrem Amtsantritt als Neo-Chefredakteurin von ORF III ließ Ingrid Thurnher die Österreicher via Dauerübertragung aus dem Bayrischen Hof an diesem höchstkarätigen informellen Sicherheitsgipfel der Welt teilhaben – nach langer Zeit wieder eine veritable internationale Visitenkarte des ORF. Immerhin: Die Politik-Journalistin und ehemalige „Zen-trums“-Moderatorin hat ihr Handwerk einst im ORF-Landesstudio Niederösterreich gelernt.

Sonntag, 19. Februar

Koalitions-Taumel.

Trotz erneutem Re-Start der Großen Koalition ist deren Chefs, SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern und ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, keine Ruhe gegönnt. Neuerliche Umfragedaten bestätigen die Fragilität ihrer Regierung: Obwohl von der FPÖ und Heinz-Christian Strache seit Wochen nichts Substanzielles zu hören ist, führt Blau mit über 30 Prozent vor der SPÖ (29 %) und der ÖVP (19/20 %), sagt selbst eine VP-interne Untersuchung (Sample: 1.000 Befragte). Ganz anders das Bild einer VP-fernen Meinungsumfrage: Würde die ÖVP Sebastian Kurz als Frontmann installieren, würde dieser Schwarz sofort mit plus 16 Prozent auf Platz 1 katapultieren (35 %), zulasten der FPÖ (nur mehr 26 %) und die SPÖ trotz Newcomer Christian Kern auf 23 Prozent absinken lassen. Auch in der Kanzler-Direktfrage ließe Kurz den SPÖ-Kanzler mit 38 zu 34 Prozent hinter sich. Allerdings: Meinungsumfragen sind lediglich Momentaufnahmen ...