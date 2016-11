Dienstag, 15. November

Zäsur I, Trumps Wirkung. Die ersten Ernennungen von konservativen Hardlinern für die künftige Regierung der USA durch Donald Trump regen auf, aber beeindrucken in Österreich. Eva Dichands „heute“ und der Privatsender ATV publizierten eine Umfrage, nach der satte 44 Prozent der Österreicher meinen, das Land brauche auch einen wie Donald Trump, um die Polit-Sümpfe trockenzulegen. Mehr noch: 71 Prozent der Fans von Norbert Hofer geben Trump in vielem, was er sagt, Recht. Und paradox: Dies tun auch 21 Prozent (!) der Fans von Alexander Van der Bellen. 4. Dezember lässt grüßen.

Mittwoch/Donnerstag, 16./17. November

Zäsur II, EU-Sesselrücken. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat sich durchgerungen, für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck keinen Kandidaten der CDU/CSU-Union zu nominieren. Womit der Poker von SPD-Chef Siegmar Gabriel aufgegangen ist, ihr seinen Kandidaten, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, aufzuzwingen. Mit erheblichen Folgen für die EU: deren Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD), Buchhändler aus Aachen, soll nun neuer Außenminister in Berlin werden. Was wiederum den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, bewog, im Fall des Abganges von Schulz aus Brüssel auch seinen Rücktritt anzukündigen.

Ex-Kanzler Werner Faymann als möglicher Nachfolger von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz? | NOEN, Baldauf

Zudem steht auch der Abgang des ständigen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk bevor. Kurios: Österreich spielt, zumindest gerüchteweise, beim absehbaren Totalumbau der EU-Spitze mit: Als Tusk-Nachfolger wird in Brüssel seit geraumer Zeit immer wieder SPÖ-Bundeskanzler a.D. Werner Faymann genannt. Und sogar der niederösterreichische ÖVP-Delegationschef im Straßburger EU-Parlament, Othmar Karas, macht sich leise Hoffnungen, womöglich Martin Schulz auf dem Chefsessel des EU-Parlaments beerben zu können. Sein Vize dortselbst, als einer von 14 laut Geschäftsordnung, war er ja schon einmal.

Freitag/Samstag, 18./19. November

Zäsur III, SPÖ-Sesselrücken. Das „rote Wien“ steht Bundeskanzler Christian Kern als legendäre SP-Hochburg kaum mehr zur Verfügung. Dort meucheln einander derzeit die Genossen. Ein weibliches „Trio infernale“ in der Landesregierung, angeführt von Stadträtin Sonja Wehsely, hat den bislang unbestrittenen roten Häuptling, SP-Landeschef und Bürgermeister Michael Häupl in Geiselhaft genommen. Dessen Rücktritt jetzt selbst einstige Partei-Geschäftsführer wie Christian Deutsch fordern. Oder zumindest „ernstlich besorgt sind“ wie Gerhard Schmid.

Hintergrund: Häupl habe dem Treiben der Genossinnen beim Absägen Werner Faymanns zugunsten Kerns im Frühjahr nur zugesehen, deren unbeschränkte Willkommenspolitik für Wirtschaftsflüchtlinge keinen Einhalt geboten und ihre finanziell desaströse Sozial- und Gesundheitspolitik nicht gestoppt. Ergebnis: Politumfragen weisen der SPÖ in der Bundeshauptstadt nur mehr 27, der FPÖ hingegen bis zu spektakuläre 40 Prozent aus. Häupl sprach am Wochenende erstmals von personellen Konsequenzen. Es fielen die Namen von TV-Supermanager Gerhard Zeiler (dem eigentlichen Favoriten Häupls im Frühjahr in der Kanzlerfrage statt Kern) und jener von Wiens Umwelt-Stadträtin Ulli Sima (die Enkelin des einstigen Kärntner Landeshauptmanns Hans Sima) als mögliche neue SP-Chefs und Bürgermeister von Wien.