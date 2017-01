Dienstag, 17. Jänner

Ungemütliche EU-Perspektiven. Der personelle Paukenschlag von VP-Landeshauptmann Erwin Pröll nebst absehbarer Abschiede seiner Kollegen Josef Pühringer (VP) aus Oberösterreich und Michael Häupl (SP) in Wien ist national das Thema. Dabei steigt auch andernorts der Rauch auf. Etwa in der EU.

Londons Premierministerin Theresa May verkündete Brüssel ihre Brexit-Pläne: Harter Schnitt, Union ade plus Austritt der Insel aus dem Binnenmarkt, dafür wolle man mit der EU ein großzügiges Handelsabkommen. Ansonsten werde England zu einem „Steuerparadies“ für zuzugwillige Unternehmen, um Europa wirtschaftlich in die Zange zu nehmen. Das saß. Jean Claude Juncker, dem EU-Kommissionschef, blieb als erste Reaktion nur, London zum Fairplay zu ermahnen.

Und das just im Moment, wo der EU auch droht, von Russlands Wladimir Putin und vom 45. Präsidenten der USA, Donald Trump, in die Zange genommen zu werden. Abgesehen von den für die EU bedeutenden Wahlen 2017: In Frankreich, wo EU-Gegnerin Marine Le Pen um die Präsidentschaft kämpft, und in Deutschland, wo EU-Dominatorin Angela Merkel ums Überleben als Kanzlerin bangen muss. Ungemütliche Perspektiven für die ohnehin um innere Einigkeit ringende Union.

Donnerstag/Freitag, 19./20. Jänner

Rotstichige Neuwahlgerüchte. SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern in Managermanier mit aller Härte gegen eigene Genossen: Absage des Parteitages im Mai, um ein Jahr verschoben! Die noch von Ex-Parteichef Werner Faymann beauftragten Karl „Charly“ Blecha (Seniorenchef) und Josef Cap (Ex-Klubchef) haben als Autoren für das neue Parteiprogramm ein Papier vorgelegt, das wegen fehlender Meta-Themen dem Chef zu weich ist.

Der Probleme in Rot damit jedoch nicht genug: Michael Häupls Wiener Landes-SPÖ, bislang das rote Bollwerk, zerbröselt. Der Austausch von Sonja Wehsely gegen Sandra Frauenberger in der rot-grünen Landesregierung wird selbst von Genossen als Nicht-Reform bewertet. Dennoch poppen Gerüchte über vorgezogene Nationalratswahlen erneut auf. Auch, weil SPÖ-Chef Kern persönlich immer bessere Umfragewerte hat, der FPÖ immer näher kommt.

Karl Blecha: Sein Parteipapier dürfte noch nicht passen. | APA

Sollte die Runderneuerung des Regierungsprogrammes bis Anfang Februar nicht gelingen, kann dies zum Koalitionsbruch führen. Denn die Truppe von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner und Finanzminister Hans Jörg Schelling lehnt eine von der SPÖ geforderte weitere Steuerreform in Höhe von fünf Milliarden Euro, gegenfinanziert mit Vermögenssteuern, als nicht schaffbar ab und setzt im Gegenteil auf weitere Budget-Einsparungen in Höhe von knapp vier Milliarden.

Sonntag, 22. Jänner

Lichtblick abseits der Politik. Die Royal Society in London war der Geburtshelfer, als sich 1988 in Cambridge die „Academia Europaea“ gründete. Heute umfasst diese wissenschaftliche Gesellschaft für Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften sowie Technik mit ihren rigorosen Aufnahmekriterien knapp 3.000 Mitglieder, darunter 54 Nobelpreisträger.

Nun wurde aufgrund seiner herausragenden wissenschaftlichen Leistungen der St. Pöltner Wissenschafter Professor Manfred Deistler zum Mitglied in dieser illustren Runde ernannt. Deistler hat sich als Professor für Ökonometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Wirtschaftsmathematik an der TU Wien mit seinen Arbeiten und Publikationen weltweites Renommee erworben, er ist als Gastprofessor nebst Europa auch in den USA, in Fernost und Australien gefragt.