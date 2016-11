Mittwoch/Donnerstag, 2./3. November

Koalitionäres Allerseelen. Die Gewerbeordnung verkam zur Zufriedenheit der Sozialpartner – vor allem für Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl im Gleichschritt mit dem ÖGB – nur zu einem Reförmchen. Die Mindestsicherung wird zum Alptraum für SPÖ-Sozialminister Alois Stöger und das Finale zum Finanzausgleich bietet auch kaum Platz für einen großen Wurf: Der Koalition will der großartig angekündigte „New Deal“ nicht und nicht gelingen.

Fazit: Die FPÖ Heinz-Christian Straches festigt sich bei schier uneinholbaren 35 Prozent, fänden jetzt Nationalratswahlen statt. Die SPÖ hat sich zwar mit Neo-Bundeskanzler Christian Kern ein bisschen, aber bei Weitem noch nicht gut genug auf wackelige 27 Prozent erholt und nur mehr bittere 18 Prozent werden ihrem Regierungspartner ÖVP ausgewiesen.

Freitag, 4. November

„Django“ nachdenklich. Einigermaßen scheel beäugen folglich koalitionsbesorgte ÖVP-Kreise jene SPÖ-Kommission unter Leitung von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, die derzeit Kriterien auslotet, wie künftig auch eine Regierungskoalition mit der FPÖ möglich wäre. Denn seit Burgenlands Hans Niessl mit der FPÖ in Eisenstadt regiert (2015), ist die seit 1986 geltende Doktrin von Ex-Kanzler Franz Vranitzky, mit der FPÖ niemals (!), ins Wanken geraten.

Ein Albtraum für die ÖVP, der solcherart droht, aus der Regierung zu fliegen. Deren Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner die Dinge nüchtern und realistisch sieht: „Das soll man weder überschätzen noch unterschätzen. Dass wir insgesamt keine einfache Partnerschaft erleben, haben die Bürger zuletzt mitverfolgt und mitgelitten. Weil man zu sehr die Auseinandersetzung in den Vordergrund stellt und nicht die Lösung. Das ist es aber, was uns als Regierung Schaden zufügt.“ Der ÖVP-Bundesparteichef gibt sich im Gespräch mit dem St. Pöltner TV-Sender P3TV trotz aller Turbulenzen entschlossen, auch zum Zustand seiner Partei.

Reinhold Mitterlehner und Sebastian Kurz. | NOEN, APA

Über Sebastian Kurz: Die schwelende Obmann-Debatte zu kommentieren, lehnt Mitterlehner ab, plaudert aber dennoch aus dem Nähkästchen. Gehört Sebastian Kurz die Zukunft, wie der Vizekanzler unlängst selbst sagte? „Das hat sich nur auf sein Lebensalter mit 30 bezogen.“ Oder traut er ihm zu, die ÖVP zu führen? „Ich möchte weder jemanden was absprechen noch etwas zusprechen. Aber ich füge hinzu: Ich bin für vier Jahre gewählt, zwei davon sind grad’ vorbei und sie waren nicht einfach. Ich bin nach wie vor motiviert, vielleicht gerade deshalb, weil’s schwierig ist. Schau‘’ ma’ mal, was die nächsten zwei Jahre bringen.“

Über die ÖVP: „Als die Volksparteien in Europa gegründet wurden, nach dem Krieg, da gab es volkswirtschaftliche Zuwächse, da konnte man für viele was tun. Jetzt haben wir erstmals problematische Situationen und Rückschritte. Darum ist anderes gefragt: nicht für alle gleichzeitig alles. Reine Klientelpolitik geht nicht mehr, was Ärger und Zorn erzeugt. Aber: Wenn ich mir die ÖVP-Bundesparteichefs der letzten Jahre so ansehe, dann wird es nicht allein nur an deren Fähigkeiten gelegen haben, dass sie nur zwei, drei Jahre da waren, sondern schon auch an strukturellen Gegebenheiten. Darum gilt es, cool und gelassen zu bleiben, ich habe genügend Erfahrung zu bestehen, das halte ich locker aus.“ Wenn es die Partei denn auch zulässt ...