Freitag/Samstag/Sonntag, 21./22./23. Oktober

Schwarze Mut-Injektion. Bemüht, brav, unspektakulär. Das war sie, die Mut-Rede von ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner für seine Funktionäre – vor allem für jene der Wirtschaft – vergangenen Freitag in der Akademie der Wissenschaften. „Er war eh’ guat“, so das Urteil Wohlmeinender. Aber einige der 600 Zuhörer urteilten differenzierter: „So werden wir nix g’winnen“ war ebenso zu hören. Und ganz typisch für die ÖVP und deren überschaubare innere Loyalität: Schon am Samstag gab es öffentlich politische schallende Ohrfeigen für den Chef: von den schwarzen Arbeiterkammer-Präsidenten aus Tirol und Vorarlberg, Erwin Zangerl und Hubert Hämmerle.

Beide warfen ihm vor, die Arbeitnehmer im Regen stehen zu lassen, Stichwort: 12-Stunden-Arbeitstag. Hämmerle besonders bösartig: Mitterlehner habe mit seinem Mut-Referat der Wirtschaft geschmeichelt, weil er wohl bald jenseits der Politik einen guten Job brauche. Dessen Replik dementsprechend grantig: Er sei absolut „kein Obmann auf Abruf“, außerdem wäre seine Ablöse und die Spitzenkandidatur von Außenminister Sebastian Kurz derzeit „nicht diskussionsreif“.

Reinhold Mitterlehner bei seiner „Mut-Rede“. | NOEN, VP/Schneider

Rote Planung. Was sich indes sehr rasch ändern kann: In der SPÖ wartet man nur mehr den 4. Dezember ab, die Bundespräsidenten-Wahl. Sollte Norbert Hofer (FPÖ) gewinnen, sei Action angesagt. Aber auch, wenn Alexander Van der Bellen die Nase vorne hat, was als Turboschub für das linke Lager gelte: Denn generell, so heißt es in der SP-Zentrale, müsse Bundeskanzler Christian Kern bald in Neuwahlen gehen. Um sein Newcomer-Image, das schon einige Kratzer habe, noch durchschlagend nützen zu können. Die CETA-Frage, das SPÖ-Drama in der roten Hochburg Wien, die Mindestsicherung, der Koalitionszwist in Sachen Wirtschaft (Schulden versus Sparen) und das Budget-Schauspiel deswegen mit ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling seien zuletzt wenig erbaulich gewesen.

Dass sich in der SPÖ trotz gestiegener Umfragedaten zudem allgemeine Koalitions-Frustration ausbreitet, wurde beim Auftritt von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil zuletzt beim Tiroler SPÖ-Landesparteitag sichtbar: Er sei sich nicht mehr sicher, ob die Bundesregierung bis zum regulären Wahltermin 2018 noch zusammenarbeiten werde können. Also sprach just der engste Vertraute des starken Mannes in der SPÖ jenseits des Kanzlers, Burgenlands Landeschef Hans Niessl.

Schwarze Konsequenz. Kein Wunder, dass sich in der ÖVP angesichts dieses Rumorens etliche Granden ernsthaft Gedanken machen, wie ein „gesichtswahrender“ Umbau der eigenen Parteispitze aussehen könnte. Manche plädieren für die bislang ungewohnte Funktionstrennung: Mitterlehner solle Parteichef und Wirtschaftsminister bleiben, aber Kurz sei der Spitzenkandidat für die allfällig rasche Neuwahl. Oder aber die spektakulärste Maximalvariante: Um dem jungen Spitzenkandidaten den Rücken gegenüber der doch eher schwierigen Gesamtpartei freizuhalten, stellt man Kurz als Schutzschild einen äußerst starken Parteichef zur Seite.

Und da fällt jetzt immer öfter der Name des einflussreichsten und erfolgreichsten Mannes in Schwarz, Erwin Pröll. Der – knapp 70-jährig – keine Sekunde an den Ruhestand verschwendet und 2018 seine dann schon sechste Kandidatur zum Landeshauptmann nicht ausschließt. Beides wäre kompatibel.