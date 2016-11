Mittwoch/Donnerstag, 23./24. November

Der wahre „New Deal.“ Das seit 30 Jahren in der SPÖ geltende Dogma „Niemals mit der Blau“ dürfte vorbei sein, seit Neo-SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern via Radio FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache respektvoll zubilligte, dass es diesem auch darum gehe, das Land voranzubringen. Seitdem hyperventiliert die ideologische Linke, vor allem in Wien rund um Landesrätin Sonja Wehsely: Kern möge zur Besinnung kommen!

Anders die Pragmatiker, von Burgenlands Hans Niessl bis zu den Ex-Ministern Caspar Einem und Karl Schlögl, die seit jeher die FPÖ-Ausgrenzung als Fehler sahen. Zur Erinnerung: Ex-Parteichef Franz Vranitzky setzte 1986 Jörg Haider nach dessen Innsbrucker Putsch gegen Vizekanzler Norbert Steger den Sessel vor die damalige rot-blaue Koalitionstür. Die heikle Kehrseite dieses Manövers: Seit damals war die SPÖ koalitionstechnisch immer der ÖVP ausgeliefert – sie hatte bei allen Regierungsbildungen nur eine Regierungsoption, jene mit Schwarz.

Debatte um Händedruck: Christian Kern und HC Strache. | APA

Was 2000 für sieben Jahre auch prompt schief ging, als Wolfgang Schüssel pokerte und mit der FPÖ jenseits der stärkeren SPÖ die Regierung bildete. Dafür, dass die SPÖ danach wieder die Kanzler stellen konnte, zahlt sie bis heute einen hohen Preis: Sie musste der immer schwächer werdenden ÖVP trotzdem immer die wichtigsten Ministerposten überlassen: Finanzen, Inneres, den Außenminister. Damit will Kanzler Kern offensichtlich Schluss machen, ganz im Stil seines angekündigten New Deals. Den viele bislang ganz anders verstanden haben.

Indiz dafür: die Kommission von Kärntens SP-Chef Peter Kaiser, die jene Kriterien für alle anderen Parteien formuliert, um von der SPÖ künftig als Regierungspartner akzeptiert zu werden. Und ja, die FPÖ ist nunmehr mit von der Partie. Die bislang bemerkenswerteste Reaktion aus der ÖVP zu all dem: Steiermarks VP-Chef Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer meinte, die Bundes-ÖVP müsse jetzt aufpassen, nicht zum Zuschauer degradiert zu werden ...

Freitag/Samstag, 25./26. November

Kanzler-Kampagne für Kurz. „Blumberry“ heißt sie, die Berliner Werbeagentur, deren Gründer Lutz Meyer als Berater enger Vertrauter von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel ist. Seine fulminante Kampagnenfähigkeit sicherte ihr 2013 das Amt der Regierungschefin, ob er nun erneut für sie in die Arena steigt, ist noch nicht entschieden. Aber just dieser Werbeprofi, so flüstern es Wiener Politkreise, sei nun für Außenminister Sebastian Kurz engagiert worden.

Eben mit dem Auftrag einer Kanzler-Kampagne für den ÖVP-Shootingstar. Pikant dabei: Die Finanzierung liege nicht bei der Bundes-ÖVP, sondern werde von der bislang eher überschaubar erfolgreichen Wiener Landes-ÖVP und deren Chef Gernot Blümel getragen. Überhaupt ist Kurz in Deutschland längst eine große Nummer: Zuletzt vermittelte ihm Wolfgang Schüssel, der in der renommierten Bertelsmann-Stiftung sitzt, einen viel beachteten Solo-Auftritt zu heiklen Politthemen.

Über Trump, Radikalisierung versus Sicherheit in Europa und übertriebener Political Correctness. Der Alt-Kanzler lobte dabei Kurz als einen Politiker, der den Mut habe, auch Unangenehmes auszusprechen und so wahlkämpferisch richtig gegen den Populismus anzukämpfen. Ein außerordentliches Lob für den Jung-Star der ÖVP.