Dienstag/Mittwoch, 27./28. Dezember

„High speed“ im Jänner. Um die Koalition vielleicht doch noch ins Wahljahr 2018 zu retten, versuchen SP-Bundeskanzler Christian Kern und VP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ihre Regierung neu zu inszenieren. Es geht um ein Update des zuletzt eher überschaubaren koalitionären Miteinanders und sichtbarere Regierungserfolge. Ziel: den Höhenflug von Heinz-Christians Straches FPÖ einzubremsen. Denn die Österreicher billigen der FPÖ – zum Schrecken des Regierungsduos – zu, künftig die führende Rolle im Land zu spielen (34 Prozent), während das der SPÖ nur 17 und der ÖVP gar nur 8 Prozent zutrauen (Quelle: OGM).

Donnerstag/Freitag, 29./30. Dezember

Rot-schwarze Nervosität. Dementsprechend hektisch wirkt der Terminreigen der Koalition im Jänner. ÖVP-General Werner Amon und Parteichef Mitterlehner machen schon am 8. 1. den Anfang mit einem Parteivorstand. Dem, nur unterbrochen durch das Begräbnis für Alt-Landeshauptmann Josef Krainer, am 10./11./12. 1. in der Steiermark eine Dreitages-Klausur ihres Ministerteams und des Parlamentsklubs folgt. Diesen schwarzen Parforceritt kontert zeitgleich am 11. Jänner SPÖ-Chef Christian Kern. In Wels mit einer Grundsatzrede, um seinen „New Deal“ endlich mit Leben zu erfüllen.

Vorhersehbar: ein wirtschaftspolitischer Showdown der Koalitionspartner. Die SPÖ will nebst Vermögenssteuern eine zweite – fünf Milliarden schwere – Steuerreform, wie von den SP-Landeshauptleuten Hans Niessl (Burgenland) samt Neuwahldrohung und Peter Kaiser (Kärnten) gefordert. Was wiederum VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling die Haare zu Berge stehen lässt. Überhaupt will der Finanzminister nur fünf Tage später, am 16. Jänner, seinerseits eine finanz- und wirtschaftspolitische Grundsatzrede an Österreich halten – quasi als Gegenpol zu Kanzler Kern –, um damit gleich auch einen Reformplan für die Republik bis 2015 vorzustellen. Was doch einigen Zündstoff für die Ende Jänner geplante große Regierungsklausur – zeitnah zu der Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (26. 1.) – bereit hält.

Sonntag, 1. Jänner

Regierungsumbildung. Zudem ist von Ministerablösen sowohl im SPÖ- wie im ÖVP-Team die Rede. Erstens: Wiens SPÖ geht am 21. 1. in Klausur. Die Stadträte Sonja Wehsely und Renate Brauner stehen – wie berichtet – zur Disposition. Kommt es dadurch und andere Umstände zu SPÖ-Rochaden im Team der roten Bundesminister, sind auch in der ÖVP – Stichwort: Koalitionsgleichklang – Ablösen möglich. Denn: Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ist im eigenen Bauernbund umstritten, heißt es.

Justizminister Wolfgang Brandstetter: Wieder Spekulationen um eine mögliche Ablöse. | APA

Ebenso, dass Staatssekretär Harald Mahrer „ministrabel“ sei wie auch die Niederösterreicherin Michaela Steinacker (als neue Justizministerin nach dem parteilosen Wolfgang Brandstetter), und erneut gilt zudem Sophie Karmasin als Ablösekandidatin. Allerdings: Parteichef Mitterlehner stellt zu all dem derzeit definitiv fest, „von sich aus nichts Derartiges vorzuhaben“. Zusatz: wenn nichts Außerordentliches passiert. Übrigens: Seit 1. Jänner agiert ÖVP-Superstar Außenminister Sebastian Kurz für ein Jahr quasi als Europas Krisenmanager in seiner Funktion als der von den 57 Mitgliedsstaaten gewählte neue Vorsitzende der „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“, der OSZE.