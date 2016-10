Mittwoch, 28. September

Koalition jenseits der ÖVP. Abseits der nervigen koalitionären Tagesgeplänkel ist die SPÖ drauf und dran, auf Wahlkampfmodus zu schalten. Parteichef Bundeskanzler Christian Kern tourt seit Wochen emsig durch die Bundesländer. Erstaunlich: Trotz aller roten Spannungen in Wien, wo der „linke“ Flügel, geführt von Sonja Wehsely gegen die „Pragmatiker“, geführt von Michael Ludwig bereits um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl rauft, legt die Bundes-SPÖ in allen Wahlumfragen zu und verkleinert sukzessive den Abstand zur FPÖ von Heinz-Christian Strache. Zudem diskutieren rote Parteikreise ganz offen, bei einer baldigen neuen Regierungsbildung jenseits der ÖVP (und der FPÖ) eine Dreier-Koalition anzustreben. Mit Eva Glawischnigs Grünen und den Neos von Matthias Strolz, Letztere aufgefettet mit verbliebenen 800.000 Wählern von Irmgard Griss. Was auch Kanzler Kern präferiere, wenn sich’s mandatsmäßig ausgeht, heißt es in SPÖ-Kreisen.

Freitag,/Samstag, 30. September/1. Oktober

Mit Mut gegen die Angst! Grund genug für die ÖVP, angesichts dessen zu reagieren – quasi aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen: Man kündigt für die nächsten Wochen „Überraschungen“ an, wie Neo-Parteigeneral Werner Amon kryptisch formuliert. Dreh- und Angelpunkt dabei: Die „Rede zur Lage der Nation“ von Parteichef Reinhold Mitterlehner am 21. Oktober in Wien. Dafür und überhaupt für den schwarzen Aufbruch hat sich die Parteizentrale mit Alois „Luigi“ Schober (Ex-CEO von Young & Rubicam) einen international anerkannten Topprofi engagiert, der einen frischeren, moderneren Parteiauftritt kreieren soll: Die Österreicher zu einer selbstbewussten Motivations-Gesellschaft machen, mit Mut und Hoffnung gegen aktuelle Ängste.

Beworben wird dies auch mit einem Video, das einen Autolenker sinnierend durch die Nacht fahrend zeigt, der sich ängstlich um seinen Job, sein Gehalt, seine Pension, seinen Wohlstand Gedanken macht. Mit der bangen Frage: Weiß überhaupt wer, wie’s weitergeht? Die Antwort werde dann der ÖVP-Chef am 21. Oktober liefern, romantisch in zarter Morgenröte verklärt: „Das wird und muss die Rede des nächsten Bundeskanzlers sein!“, hängt Werbeguru Schober dem Vizekanzler das Ziel ziemlich hoch. Mit derartigem „Charisma Branding. Making Heroes!“ versucht Schober, der taumelnden Mitterlehner-Truppe auf die Sprünge zu helfen. Die so eine Aufrüstung bitter nötig hat: Mit kaum mehr als 20 Prozent laut allen Meinungsumfragen muss die ÖVP vor raschen Neuwahlen – etwa im März 2017 – ernstlich zittern.

Reinhold Mitterlehner: Große Rede am 21. Oktober geplant. | NOEN, APA

Dass SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern zwecks Wahrung seines Newcomer-Images und angesichts nerviger Koalitionsstreitereien den Absprung frühzeitig sucht, erscheint fast fix. Pikant: Erstaunlich offenherzig hält es Mitterlehners neuer Parteigeneral Amon „für nicht ausgeschlossen, ja, für eine Möglichkeit“, dass dann jedoch Außenminister Sebastian Kurz als Spitzenkandidat aufgeboten wird. Nun, auf den jungen ÖVP-Shootingstar passte die im Oktober geplante Imagekampagne –„Mit Mut und Zuversicht gegen Angst“ – irgendwie sogar noch besser. Aber wie auch immer: Das ÖVP-Hauptquartier rüstet sich offensichtlich für alle Eventualitäten ...