Dienstag/Mittwoch, 29/30. November

Koalitions-Turbulenzen. Wie fragil die innere Atmosphäre der Bundesregierung trotz des „Reblaus-Ausflugs“ zum Heurigen tatsächlich ist, wurde zuletzt durch ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling deutlich. Zu Recht erklärte der Säckelwart öffentlich, sich von SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern und ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner „umgangen“, sprich: hintergangen, zu fühlen.

Wegen der populistischen Einmalzahlung des Pensions-Hunderters am Silvestertag. Es war das zweite Mal in kurzer Zeit (Nachlass für Bauern), dass der Finanzminister per Weisung der Regierungsspitze mehrere hundert Millionen Euro entgegen seiner Budgetplanungen „nachbessern“ musste. Anderswo führte so ein Knatsch zum sofortigen Koalitionsbruch. Auch der bislang immer freundliche Justizminister Wolfgang Brandstetter fühlt sich isoliert, weil er – als Unabhängiger, aber von der ÖVP entsandt – vom entscheidenden Koalitionszirkel außen vor gelassen wird.

Ebenso fühlt sich ÖVP-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ins Eck gestellt. Ganz abgesehen vom nach wie vor unbereinigten Konflikt Mitterlehners mit seinem Nationalrats-Klubchef Reinhold Lopatka, dessen Rauswurf vor allem ein Machtwort von Erwin Pröll verhinderte. In der SPÖ wiederum geht Christian Kern wie auf einer Rasierklinge – Stichwort: Wien, die „Ideologen“ rund um Sonja Wehsely verurteilen seinen Flirt mit der FPÖ und Heinz-Christian Strache immer heftiger.

Wiens Michael Häupl ist darob angeschlagen und für den Kanzler kaum mehr Schutzschild. Bemerkenswert, dass SPÖ-Bundesparteigeschäftsführer Georg Niedermühlbichler, der ja aus der sich zerfleischenden Wiener SPÖ kommt, zuletzt überraschend ankündigte, dass der für Mai 2017 geplante Parteitag um ein Jahr (!) auf Frühjahr 2018 verschoben werde.

Jener brisante Parteikonvent, der die Kriterien der SPÖ beschließen sollte, mit wem sie künftig überhaupt koalieren könne – unter Umständen auch mit der FPÖ. Fazit: Nur die noch nicht abschätzbaren Folgen der Hofburg-Wahl verhinderten zuletzt, dass die unübersehbaren parteipolitischen Instabilitäten in der Regierung selbst schon zu deren finalem Krach führen.

Christian Kern und Reinhold Mitterlehner: Krach in der Koalition und der eigenen Partei. | NOEN, APA

Donnerstag/Freitag/Samstag, 1./2./3. Dezember

Niederösterreich zeigt auf. Der Ausbau der Ganztagsschule wurde vom Ministerrat einstimmig, auch mit der Bundes-ÖVP, beschlossen. Mit 750 Millionen für das Bildungsinvestitionsgesetz. Nun musste SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid zur Kenntnis nehmen, dass St. Pöltens ÖVP-Bildungslandesrätin Barbara Schwarz damit überhaupt keine Freude hat und Nein sagt.

Deren Vorwurf an die Ministerin: SPÖ-Ideologie werde durch die Hintertür eingeführt. Niederösterreich macht auch auf anderer Ebene der Bundespolitik Beine: ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka einigte sich mit seinem Landsmann, dem NÖ Landesfeuerwehrchef Dietmar Fahrafellner, Österreichs Feuerwehrmänner endlich in die Hochrisiko-Berufsgruppen aufzunehmen.

Will heißen: Ab sofort trägt die öffentliche Hand (vorläufig Sobotkas Ministerium mit drei Millionen Euro) die Impfkosten (Hepatitis) für die 30.000 Florianijünger der Republik. Die diese bis jetzt, eigentlich unglaublich, privat (!) zu berappen hatten.