Dienstag, 31. Jänner

Skeptische Österreicher.

Mit seinem bitteren Resümee, dass 95 Prozent der Politik, die geboten werden, ohnehin nur aus Inszenierung bestehen, ließ just Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern nur wenige Stunden nach der koalitionären Runderneuerung seines Regierungsprogramms aufhorchen. War also sein Ultimatum an die ÖVP, war also seine Neuwahldrohung, war also sein Zwang auf alle Minister, sich per Unterschrift persönlich zu nunmehr gedeihlicherer Regierungsarbeit zu verpflichten, nicht mehr als nur „ganz großes Kino“?

Man könnte es vermuten: Denn satte 64 Prozent (!) der Österreicher glauben trotz der tagelangen brisanten Verhandlungen nicht, dass sich deswegen die Arbeit der Koalition deutlich verbessern wird. Nur lediglich jeder vierte Bürger (24 Prozent) traut ihr das laut einer jüngsten „profil“-Umfrage zu. Von Stabilisierung – sprich wiedergewonnenes Vertrauen der Bevölkerung – keine Rede.

Mittwoch/Donnerstag, 1./2. Februar

Fragiler Koalitionsfriede.

Tatsächlich dauerte es keine 48 Stunden, bis erneut ernste Differenzen im Kabinett aufbrachen. Erstens: Das geplante Burka- und Kopftuchverbot konterte SP-Staatssekretärin Mona Duzdar mit dem unsäglichen Kreuzzug gegen öffentliche Kruzifixe. In Schulen und Gerichtssälen. Eine höchst unsensible Retourkutsche. Der VP-Integrationsminister Sebastian Kurz umgehend die klare Absage erteilte: Das Kreuz bleibt! Das Regierungsvorhaben ist umso brisanter, weil auch Verfassungsjuristen wie Bernd-Christian Funk und sogar die Richtervereinigung sowie die Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner juristische Bedenken gegen den Verbleib der Kreuze anmeldeten.

Zudem schaukelt sich ein weiterer Koalitionszwist immer deutlicher auf: SPÖ-Kanzler Christian Kern versus VP-Innenminister Wolfgang Sobotka. Dessen Absicht, Demonstrationen per Gesetz einzubremsen, wenn die öffentliche Sicherheit und Geschäftsinteressen durch Zerstörungen gefährdet sind, erzeugen linken Widerstand, sogar von Verfassungsjuristen. Stichwort: gefährdete Meinungsfreiheit. Der Minister ist unbeeindruckt und rügt selbst den Kanzler: Diesem fehle, wie anderen auch, die inhaltliche Kenntnis neuer Sicherheitsbedürfnisse, und er, Sobotka, sei wegen dieser verpflichtet, in seiner Ministerverantwortung zu handeln.

Sonntag, 5. Februar

Erfreuliches abseits der Politik.

Er ist gebürtiger Pressburger, hat aber seine familiären und berufliche Wurzeln in der NÖ Landeshauptstadt, wo er 1947 als Redaktions-Eleve im Wiener Büro des St. Pöltner Pressvereins seine Karriere begann, nie vergessen: Hugo Portisch, die Journalisten-Legende Österreichs, feiert am 17. Februar in der Toskana seinen 90. Geburtstag. Im April 2016 verlieh ihm St. Pölten die Ehrenbürgerschaft. Weil Portisch 30 Jahre zuvor publizistisch einer der bedeutendsten Fürsprecher der Traisenstadt bei deren Bewerbung zur Hauptstadt Niederösterreichs war.

Hugo Portisch feiert am 17. Februar seinen 90. Geburtstag. | Vorlaufer

Portisch, den Bürgermeister Matthias Stadler ehrte, revanchierte sich bei diesem Festakt mit außerordentlichem Lob: Beziehungsvoll über die generell anhaltend politisch unruhigen Zeiten meinte er: „Wenn jemand verzagt ist und nicht weiß, wie es weitergeht, dann soll er nach St. Pölten fahren. Die zeigen, wie es geht und wie man Zukunft gestaltet.“