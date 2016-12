Dienstag/Mittwoch, 6./7. Dezember

Unverhoffte Atempause. Die Bundesregierung ist nach dem Präsidentschafts-Sieg von Alexander Van der Bellen erleichtert, die zuletzt so dichten Neuwahlgelüste scheinen ad acta gelegt. Vorerst. Für ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sind diese wie auch seine Ablösegerüchte nur mehr „haltlose Spekulation“, die für Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter nun „in die Schublade“ gehören.

Dennoch: Die jüngste Annäherung der SPÖ Richtung FPÖ verursacht manch schwarzen Kreisen Krämpfe. Offenbar zu Recht: Der im Burgenland mit Rot-Blau regierende SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl erklärte just dieser Tage, dass genau mit Bundes-ÖVP eine Politik der sozialen Gerechtigkeit in der Republik nicht möglich sei.

Donnerstag, 8. Dezember

Ein letzter Versuch. Der Mann aus Eisenstadt weiß offenbar schon mehr: Dass nämlich SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern im Jänner quasi mit einem neuen Regierungsprogramm punkten will. Allerdings sind dafür die koalitionären Dissonanzen noch groß: Während die Roten z. B. nach wie vor von einer Art „Maschinensteuer“ sowie einer Reichen- und Erbschaftssteuer zur Absicherung des Sozialstaates träumen, will Schwarz flexible Arbeitszeiten bis zwölf Stunden täglich und, so VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling – noch immer auf die Regierungsspitze wegen des Pensionisten- Hunderters“ sauer –, steuerlich lediglich der „kalten Progression“ zu Leibe rücken, von zusätzlichen Vermögens- oder Reichensteuern aber gar nichts wissen.

Freitag, 9. Dezember

Seltsame grüne Töne. Bundeskanzler Kerns Chance ist abgelaufen! Mit diesem donnernd-markigen Spruch überraschte Grünen-Chefin Eva Glawischnig nach dem Hofburg-Triumph ihres Vorgängers.

Eva Glawischnig auf Konfrontation mit Kanzler Kern und Außenminister Kurz. | APA

Dessen Sieg nicht zuletzt wesentlich durch die Unterstützung (auch finanziell) der SPÖ möglich war. Umso seltsamer, dass Glawischnig nun SPÖ-Chef Christian Kern verbal so drischt. Sie fordert von ihm einen „Green New Deal“, seine Regierung müsse aus dem Schlafwagen raus. Und in einem Aufwaschen watscht die Grün-Chefin auch gleich VP-Außenminister Sebastian Kurz ab: Dieser möge erklären, wo er stehe. So insinuierte sie dessen vermeintliches Schielen Richtung FPÖ und Schwarz-Blau, weil er sich zu vielem, was Hofburg-Verlierer Norbert Hofer von sich gab, nicht geäußert hätte. Na ja.

Samstag/Sonntag, 10./11. Dezember

Kurz-Festivals. Apropos Außenminister Sebastian Kurz: Dieser wurde zuletzt vom einflussreichsten Washingtoner Politmagazin „politico“ auf den 12. Rang unter jenen 28 Spitzenpolitikern Europas gereiht, die 2017 den Kontinent „gestalten, mitreißen und durchrütteln werden“. Dazu kommt, dass der Außenminister nun in Hamburg von Deutschlands künftigem Bundespräsidenten und Noch-Außenminister Frank-Walter Steinmeier den OSZE-Vorsitz (per 1. Jänner) für ein Jahr übernommen hat.

Die „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ besteht aus 57 Teilnehmerstaaten, neben jenen Europas noch die Türkei, Russland, Mongolei sowie USA und Kanada. Was sich Kurz vorgenommen hat: Moskau müsse mit an Bord sein, also im Hinblick auf Ukraine und EU-Sanktionen aktiv auf Russland zugehen, sonst könne es niemals Frieden geben. Zweitens: der Kampf gegen den radikalen Islam. Steinmeier zum 30-jährigen Nachfolger: Wünsche gute Nerven!