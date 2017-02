Mittwoch/Donnerstag, 8./9. Februar

Neuer Stil, gleiche Macht. Mit Niederösterreichs Erwin Pröll, mit Oberösterreichs Josef Pühringer und in absehbarer Zeit mit Wiens Michael Häupl verlassen absolute Schwergewichte die Politik. Allerdings, die Bundesregierung – in welcher Zusammensetzung auch immer – sollte nicht glauben, dass ihr die Landeshauptleutekonferenz deswegen ab sofort das Leben leichter macht.

Das politische Gewicht dieser drei Länder bleibt ja bestehen: Dort wohnen deutlich mehr als die Hälfte der 8,7 Millionen Österreicher. Von dort kommt der Löwenanteil aller Steuern, überhaupt entscheidet sich dort das Wirtschaftswachstum der ganzen Republik. Weswegen sich Johanna Mikl-Leitner in St. Pölten, Thomas Stelzer in Linz und (vermutlich) Andreas Schieder in Wien höchstens im politischen Stil bzw. Ton von ihren Vorgängern unterscheiden dürften. Was den mitunter brutalen Streit Zentralismus versus Föderalismus oder rund um andere bislang unerledigte Reformvorhaben vielleicht sanfter werden lässt.

Samstag/Sonntag, 11./12. Februar

Neue Bischofs-Spekulationen. Der päpstliche Nuntius in Österreich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, ist ebenso verblüfft wie die Diözesen Innsbruck und St. Pölten immer ungeduldiger werden: Obwohl die Dreiervorschläge des Nuntius längst im Vatikan liegen, wer in Innsbruck Bischof Manfred Scheuer (der nach Linz versetzt worden ist) und in St. Pölten Bischof Klaus Küng (77, aus Altersgründen) nachfolgen soll, schweigt der Heilige Stuhl.

Selbst in Kreisen der Bundesregierung (der Ministerrat muss laut Konkordat die Bestellung eines Bischofs per Beschluss zur Kenntnis nehmen) ist man ob der langen Wartezeit erstaunt. Nun tauchte im Vatikan eine Variante auf, die – wenn sie auch nur in Ansätzen stimmt – sogar den Umbau der Bischofskonferenz Österreichs bedeutet. Darum: Im Vatikan herrscht ein wilder Kampf zwischen reaktionären Kardinälen und Papst Franziskus in Ehe- und Sexualfragen.

Kardinal Christoph Schönborn: Erneut Spekulationen um einen Wechsel nach Rom. | APA

„Amoris laetitia“ ist das umstrittene Papier der Familiensynode, das den Sakramentenempfang für wiederverheiratete Geschiedene vom bisherigen klaren Nein deutlich lockert. Im Auftrag und mit dem ausdrücklichen Lob des Pontifex hat Wiens Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn dieses Papst-Papier (mit großer Synoden-Mehrheit abgestimmt) für die Weltkirche interpretiert – aber einige Kardinäle haben 2016 offiziell Zweifel („Dubia“) angemeldet. Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, zuletzt passiert in der Kirchengeschichte im 15. Jahrhundert.

Der Zorn des Papstes ist beträchtlich, dementsprechend antwortet er den widerspenstigen Kardinälen seit Monaten nicht. Das tat nun, in indirekter Form und den Protestierern inhaltlich durchaus zustimmend, der Chef der Glaubenskongregation, der ohnehin mit dem Papst immer wieder im Clinch liegende Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Damit sei er seiner Absetzung durch den Papst deutlich näher gekommen, heißt es im Vatikan. Für die Leitung der Glaubenskongregation ist tatsächlich seit geraumer Zeit Wiens Erzbischof Christoph Schönborn im Gespräch. Sollte also der Papst die Müller-Angelegenheit wirklich mit Österreich-Bezug erledigen wollen, erklärt dies durchaus die lange Wartezeit zweier neuer Bischöfe für Innsbruck und St. Pölten.