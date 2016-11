Dienstag, 8. November

Trumps normative Kraft. Fast 120,7 Millionen gültige Stimmen wurden zur Wahl des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten abgegeben. Jeweils über 60 Millionen für beide Kandidaten, aber für Hillary Clinton tatsächlich um 440.167 Stimmen mehr als für ihren Widersacher. Dennoch erkämpfte Donald Trump dank des speziellen US-Wahlrechtes in den 50 Bundesstaaten (plus dem Bundesdistrikt Washington) 306 der 538 Wahlmänner. Die ihn am 19. Dezember beim „Electoral College“ wählen. Dann ist sie auch formell gegeben, die normative Kraft des Faktischen zugunsten des Milliardärs, sprich: Durch die tatsächliche Entwicklung wird ein Zustand geschaffen, den die Rechtsordnung anerkennt. Trotz anhaltender und tausendfacher Proteste quer durch die US-Bundesstaaten – und nicht nur dort.

Wirkt sich Trump-Sieg auf Präsidentenwahl aus? | NOEN, APA

Mittwoch/Donnerstag, 9./10. November

Trump-Effekt für Hofer? Heimische Meinungsforscher wagen es nicht mehr, für den vierten Anlauf zur Hofburg-Wahl am 4. Dezember den Sieg von Alexander Van der Bellen zu prognostizieren. Ebenso wenig einen ersten rechtspopulistischen Trump-Schub für Europa und diesen just in Österreich für FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer. Die „Kristallkugeln“ glänzen nicht mehr, die Wähler sind unberechenbar geworden. Umso bemerkenswerter die Reaktionen der zwei Hofburg-Kandidaten auf die US-Wahl: Während Van der Bellen äußerst harsch über Trump wehklagt, bietet Hofer bereits – sollte er Staatsoberhaupt werden – dem neuen US-Präsidenten sowie Russlands Wladimir Putin die Bundeshauptstadt Wien als Konferenzort auf neutralem Boden an. Eine rasche Anerkennung des Faktischen durch Trump-Fan Hofer, natürlich auch auf sich selbst gemünzt.

Freitag, 11. November

Mutiger Schritt der NY-Times. Die allermeisten Medien, TV-Stationen, Zeitungen und vor allem die Meinungsforschung, nicht nur in den USA, sind auch Verlierer der US-Präsidentenwahl. Zu einseitig hatte man auf Hillary Clinton gesetzt, Donald Trump belächelt, nicht ernst genommen, schlicht runtergeschrieben. Indes: Nur vier Tage nach dessen Sieg wirkte die Kraft des Faktischen für US-Verhältnisse erstaunlich rasch: Die renommierte „New York Times“ etwa versicherte all ihren Abonnenten in bemerkenswerten E-Mails, anders als im Wahlkampf nunmehr über den neuen US-Präsidenten absolut unparteiisch und fair berichten zu wollen. Das Versprechen hat der Herausgeber der „Times“, Arthur O. Sulzberger Junior, selbst unterzeichnet.

Samstag/Sonntag, 12./13. November

Lerneffekt für Europa. Selbst in der internationalen Politik hat sich die erste, entsetzte Weltuntergangs-Stimmung binnen weniger Tage gedreht. Beispiel: EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der sich ein anderes Wahlergebnis gewünscht hätte, appelliert an Europa, Trump doch eine Chance zu geben. Klug und weitsichtig Österreichs Journalisten-Doyen Hugo Portisch: Er sieht zwar die reale Gefahr, dass Europa zwischen USA und Russland zerrieben werden könnte – aber zugleich auch die Chance, dass die EU in ihrer Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik gezwungen wird, endlich mit einer Stimme gegenüber der übrigen Welt zu sprechen. So viel zur Kraft des Faktischen. Hoffentlich.