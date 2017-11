Zahlen sind eigentlich eine Sache der Wirtschaft. Aber längst nicht nur. Denn gilt es, Erfolge zu vermelden, werden die auch in Kunst und Kultur gerne mit Zahlen unterfüttert.

So hat die Landesausstellung in Pöggstall – „Alles was Recht ist“ – 228.501 Besucherinnen und Besucher aufzuweisen, so hört man. Das ist in der jahrzehntelangen Geschichte der Landesausstellungen nicht das beste Ergebnis; aber ein sehr gutes, auch deshalb, weil heuer nur ein Standort angeboten wurde – und der im selben Bezirk wie die Schalla burg lag, nämlich Melk.

Aber Zahlen sind nur die halbe Gage, gilt es, eine Ausstellung zu bewerten; das haben wir an dieser Stelle schon einmal festgehalten. Deswegen muss sich auch die Schallaburg nicht kränken, dass die Ausstellung „Islam in Österreich – Eine Kulturgeschichte“ nur knapp 90.000 Besucherinnen und Besucher aufzuweisen hatte. Das reicht nicht einmal zu einem echten Misserfolg.

Gebannt hingegen blicken wir auf die Zukunft der Landesausstellungen. 2023 steht wieder das Mostviertel auf dem Tapet. Nach Mauer/Amstetten haben sich nun Stift Göttweig und der Dunkelsteinerwald beworben.

Wir sehen, dass Landesausstellungen attraktiver sogar als Olympische Spiele sind. Die will in Österreich keiner veranstalten.