Erfahrungen aus dem näheren Umfeld. Die unter Dreißigjährigen kennen Carl Zuckmayer nicht. Die über Fünfzigjährigen wissen nichts über den Begriff Coworking Spaces.

Es macht schaudern. Was kann frau wissen, was soll man wissen, was ist Allgemeinbildung? Darüber lässt sich trefflich streiten.

Fest steht, dass in Österreich viel für die Ausbildung gemacht wird, die Bildung aber extrem schwächelt. Die Bildungspolitik ist seit Jahrzehnten höchst fragwürdig unterwegs. Da helfen selbst die vielen ausgezeichneten Pädagoginnen und Pädagogen nichts (Ja die, nicht die Lehrergewerkschaften).

Nun kann man einwenden, dass bisher allzu oft das Bildungsministerium nicht mit Fachleuten besetzt wurde. Ab sofort ist das anders. Mit Heinz Faßmann leitet der ehemalige Vizerektor der Universität Wien das Haus.

Wer jetzt Taten erwartete, wurde schnell enttäuscht. Faßmann ist bestens aufgestellt, wenn es darum geht zu erklären, wofür er nicht zuständig ist oder was er zwischen Deutschunterricht für Ausländer und Gewalt in den Schulen nicht leisten kann.

Da reden wir noch gar nicht von den Fragen der Bildungsvermittlung. Und wie wichtig Bildung für das Gedeihen des demokratischen Gemeinwesens ist. Doch gerade da müssen wir endlich und rasch in die Gänge kommen.