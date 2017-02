Die Überraschung war medial gut gespielt, aber keine. Dass die Sammlung Essl der Albertina übergeben wird, war spätestens dann klar, als Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder unter den Teilnehmern auf der Einladung zur Pressekonferenz am Donnerstag vergangener Woche auftauchte.

Und dass Schröder einen Hang zu dem in Restaurierung befindlichen Künstlerhaus in Wien hat, dem möglichen Ausstellungsraum für die Sammlung, war auch kein Geheimnis.

Bleibt die Frage, ob wir in Niederösterreich jetzt darob klagen und seufzen. Eher nicht. Denn die Lösung ist für das Land äußerst bequem. Das Haus des Museums Essl bleibt wohl oder übel in Niederösterreich, die Kosten der Sammlung, die Notwendigkeit sie auszustellen, ist jetzt ein Problem des Bundes. Und es braucht ja keiner glauben, dass die Menschen aus Niederösterreich nicht gerne auch die Kunst in Wien sehen und bestaunen, noch dazu, wo sie uns nichts kostet.

Das Geld, das jetzt nicht für die Sammlung ausgegeben wird, kann das Land gut für genuine Projekte brauchen.

Nett, übrigens, vom Kunstminister festzustellen, dass er gerne bereit sein wird, Werke der Sammlung nach Niederösterreich auszuleihen. Also ehrlich, wirklich? Wir hatten schon solche Angst!