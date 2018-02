Jeder Fortschritt schreitet über Vergangenes, lässt es zurück. Das stimmt manchmal. Und manchmal nicht. Zum Beispiel bei den Kinos.

Die waren einst der große Renner. Dann machte ihnen das Fernsehen den Garaus …

Stimmt nicht! Tatsächlich hat das Fernsehen zu einer Reduktion der Lichtspielhäuser geführt, vom Ende des Phänomens kann aber kein Rede sein. Schließlich: Aneinander gekuschelt die wirklich großen Bewegtbilder zu bestaunen, das hat was. Und wer will sich das Wohnzimmer mit Popcorn versauen? Eben.

Trotzdem, es war ein Wunder, dass die Kinos überlebt haben. Zwei Phänomene sorgten dafür, einerseits die fett aufgestellten, erlebnisorientierten Kinocenter, auf der anderen Seite die schlanken, klugen Programmkinos. Wie zum Beispiel das Cinema Paradiso St. Pölten, das seinen fünfzehnten Geburtstag feiert. Es blickt seit der Gründung auf eine Million verkaufte Tickets, 45.000 Vorstellungen und 4.000 verschiedene Filme zurück.

Okay, das wäre ohne Fördermittel nicht gegangen, aber auch nicht ohne das beeindruckende Interesse der Menschen an Filmen in Kinos. Hätten die Gründer von 15 Jahren logisch gedacht, hätten sie die Finger von dem Projekt gelassen. Haben sie aber nicht. Ein imposanter Beweis dafür, dass Mut und visionäre Kraft reiche Frucht bringen können.