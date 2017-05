Natürlich macht es einen Unterschied, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist, obwohl beide Mal gleich viel drinnen ist. Schönheit liegt eben im Auge des Betrachters; und jeder ist dafür verantwortlich, dass beim Zuhörer auch das wirklich ankommt, was gemeint ist.

So, genug der Sprüche. Aber tatsächlich hat sich sogar in der Pädagogik, die in der Praxis des Unterrichts von teuflischer Hartleibigkeit ist, herumgesprochen, dass es einen großen Unterschied macht, ob junge Menschen kons-truktiv in ihren Stärken motiviert werden oder in ihren Schwächen destruktiv kritisiert.

Wie das funktioniert, bewies, wenn auch auf dem Feld der Kunst, die Eröffnung des Viertelfestivals Weinviertel. Wenn bei der Europahymne Frauen im Tschador mitsangen und ein kleines afghanisches Mäderl, das ein halbes Jahr erst im Land ist, wenn in einem Film Dutzende meist zugewanderte Mistelbacherinnen und Mistelbacher Freude am Tanzen und Freude am Leben zeigten – dann heißt das natürlich nicht, dass die Migrantenfrage nur durch hübsche Bilder und nette Musik zu lösen ist. Aber es zeigt, dass ein gelungenes Miteinander das Ziel eines zwar langen Weges ist, den zu gehen aber – trotz aller

Hindernisse – Glück und Freude bedeutet. Schönheit liegt im Auge des Betrachters,

Mitmenschlichkeit in unser aller Herzen.