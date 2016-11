Nach vielen Jahren der Mühe, nach einer argen Kostenexplosion wurde vor wenigen Wochen endlich die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Viel war gemäkelt worden, heute sind die meisten Menschen schwer begeistert.

Die geplante Landesgalerie in Krems steht ebenfalls im Fokus der Auseinandersetzung. Nächste Woche will der Arbeitskreis Welterbe Wachau wieder dagegen mobil machen.

Was soll man davon halten? Zweifellos ist die Welterberegion Wachau im höchsten Grad schützenswert. Aber ob gerade dieses anspruchsvolle Projekt als Angriffsfläche dienen muss? In Steinwurfweite gibt’s eine Tankstelle, ein wenig mittelalterliches Karikaturmu seum und ein Gefängnis, dessen Fassade zum Teil an Plattenbauten erinnert. Was die Wachau schützenswert macht, ist weiter entfernt.

Die anspruchsvolle moderne Architektur der Landesgalerie wird dem Grätzel guttun und der Stadt. Wohl auch der Weltkulturerberegion, an deren Rand das Gebäude entsteht. Man kann, wie es so schön heißt, päpstlicher als der Papst sein. Man muss es aber nicht, schon der vielen Vorteile des Projekts wegen.

Ob es ihm wie der Elbphilharmonie geht? Vielleicht nicht so schnell. Aber in spätestens zehn Jahren werden die Menschen genauso stolz darauf sein wie auf das dadurch nicht beeinträchtigte Weltkulturerbe.