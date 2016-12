Weihnachtsbäckerei, schon viele Wochen vor dem Fest und immer noch kein Ende. Das lässt sich unter Aspekt der Kalorienlawine betrachten, man kann aber auch bewundern, wie immer mehr Menschen (und längst nicht nur Frauen) tief in die Teigschüssel greifen und der Backlust frönen. Das hat viel mit Tradi tionsbewusstsein zu tun, aber eben auch mit dem Willen, etwas abseits der gewohnten Trampelpfade des Lebens zu schaffen.

Anscheinend ist die Zeit vor dem Fest ideal, um die schöpferische Kraft in uns zu wecken. Da werden Adventkränze gebastelt, Häuser beleuchtet, Bäume geschmückt, Punschrezepte ausprobiert, Geschenke verpackt, Karten versandt und Bilder auf Facebook gepostet.

Manche jammern über den Weihnachtsstress, aber er weckt eine besondere Seite an uns. Die Freude an der Kreativität kommt selten so deutlich zum Ausdruck wie gerade jetzt. Diese Kreativität fördert das Beste in uns; und davon kann es gar nicht genug geben. Dass es gerade die Schulen sind, die den Kindern da viel zu wenig mitgeben, ist ein bekanntes Übel. Aber wenigstens gibt es immer öfter außerschulisches Angebot, von den Kreativakademien bis zu den Volkshochschulen. Und das zum Glück nicht nur zu Weihnachten.