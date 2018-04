Die Wetten standen gut, dass wieder exklusive, aber nie sichtbare Fundamentreste auf dem gigantischen Gelände von Carnuntum zur neuen lockenden Sensation erklärt würden. In den vergangenen Jahren war immer das große Thema zu Saisonbeginn, was in den Monaten davor mit Hilfe prospektiven Bodenradars entdeckt worden war.

Das brachte jedes Mal noch mehr Menschen nach Carnuntum, die zwar von der gesamten Anlage zu Recht schwer begeistert waren, aber doch auch in bisserl enttäuscht, dass man das eben Entdeckte nicht sehen konnte.

Und das ist das große Problem Carnuntums, dass ein Besuch eben viel Vorstellungskraft braucht. Der Ansatz, einige Gebäude am Originalschauplatz nachzubauen, war hervorragend, auf Dauer aber sehr teuer. Und es bereitete der Wissenschaft Sorge, die es nicht gerne hat, wenn originale Reste durch moderne Bauten zugehaust werden.

Heuer geht man einen neuen Weg, der modernste Technik mit den altehrwürdigen Ruinen verbindet. Dank einer Carnuntum-App können Besucherinnen und Besucher die verbliebenen Reste zeitgleich mit den detailgetreu visualisierten, ehemaligen Bauten am Originalstandort betrachten. Das ist spannend und informativ, macht Staunen und lässt den alten Steinen doch ihre Würde.