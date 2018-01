Schon Decimus Iunius Iuvenalis wusste: „Difficile est, satiram non scribere“ („Schwer ist es, keine Satire zu schreiben“). Also, machen wir es uns nicht schwer. Da ist die verdienstvolle, hochkarätig besetzte Veranstaltung „Die digitale Gesellschaft: Ein neues Zeitalter der Menschheitsgeschichte“, die im Rahmen des Tullner Zukunftsforums stattfinden wird. Wer darüber etwas wissen will, darf – wie einst – eine Telefonnummer wählen.

Denn die Zweitagesveranstaltung findet sich zwar als Ankündigung auf Homepages befreundeter Institutionen. Zu einer eigenen hat es aber nicht gereicht, na ja … Dabei ist das Thema sehr wichtig. Nicht ohne Grund gibt es vonseiten des Landes und des Bundes immer mehr Initiativen, die Digitalisierung und die dazugehörige technische Ausstattung voranzutreiben – zum Nutzen von Bildung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Kommunikation und sogar der Kunst, auch wenn sich bei uns Internet Art und Post Internet Art (ja, die gibt’s auch schon) noch nicht so sehr herumgesprochen haben.

Ohne Satire: Die Veranstaltung in Tulln ist wichtig. Und hoffentlich überzeugen die Referenten (Frauen wurden nicht eingeladen …), die Veranstalter, sich beim nächsten Zukunftsforum tatsächlich an eine Homepage zu wagen. Es wär’ halt wegen der Zukunft!