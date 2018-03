Jubiläen, oder besser: Gedenken, gibt’s heuer ja jede Menge. Zum politisch vielleicht wichtigsten, menschlich auf jeden Fall fatalsten, nämlich dem Anschluss an Hitler-Deutschland 1938, gibt’s in Niederösterreich zwar viele kleine, lokale, regionale Projekte. Eine große Gedenkschau gibt’s im Gedenkjahr keine.

Dort, wo man die suchen würde, in Niederösterreichs Haus der Geschichte, wird die Republik zwar „umkämpft“, aber das schon seit vergangenem Herbst. Dort, wo die vielleicht auch (genug) Platz finden würde, auf der Schalla burg, in Mistelbach oder in Schloss Hof, hortet man heuer lieber Schätze, besteigt Pyramiden oder geht (gut) essen. Wobei die prächtige Byzanz-Ausstellung auf der Schallaburg zumindest Ursachen sucht, für Fremdenhasser und Religionskrieger, und Fragen stellt, die gerade heute beantwortet gehören.

Das Erinnern haben dagegen Städte (wie St. Pölten), Gemeinden (wie Erlauf mit seinem Erinnerungsmuseum) und Vereine (wie MERKwürdig in Melk) übernommen. Mit höchst spannenden, höchst persönlichen, höchst aktuellen Projekten. Für die braucht’s nicht nur so viel Aufmerksamkeit wie für die großen Schauen. Für die braucht’s auch so viel Unterstützung. Und mindestes so viel Publikum. Also: Hin(aus)gehen, anschauen!