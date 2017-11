Wer gut zuhört, wird es immer wieder hören: Den ersten Bezug zu Kunst und Kultur bekommen die Menschen, die man kunstaffin zu nennen pflegt, zu Hause. Wenn Eltern gute Musik hören, Literatur lesen, zu entsprechenden Veranstaltungen gehen, dann springt der Funke oft über. Gar nicht zu reden von der pädagogischen Verantwortung der Schulen, in denen der Kunstunterricht an vorderster Stelle stehen müsste, aber meist nicht einmal auf dem vorletzten Platz zu finden ist.

Jedenfalls: Darauf zu warten, dass junge Menschen durch die Salzburger Festspiele oder das Festival Grafenegg, das Kunsthistorische Museum oder die Kunsthalle Krems die Bedeutung der Kunst erkennen, ist reichlich naiv. Wie schon die Alten wussten: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Um das auf kulturpolitische Ebene zu übertragen: Was nicht in den Familien passiert, in den Gemeinden und Schulen, also in allen menschennahen, kleinen Einheiten, das geschieht gar nicht.

Die Auszeichnung der kulturfreundlichsten Gemeinden, die vom BhW (Bildung hat Wert) Niederösterreich unter seinem Geschäftsführer Martin Lammerhuber initiiert wurde, zeigt die Richtung. Schön, dass beim ersten Durchgang gleich 151 Gemeinden eingereicht haben. Sie machen Mut und sind Vorbilder.