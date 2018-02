Nein, wir werden hier keine Textzeilen zitieren. Aber wer sich erinnern kann, an Zeltlager und Lagerfeuer, auch von so ehrenwerten Gruppen wie der Jungschar oder den Pfadfindern, dem wird so manches einfallen, dass heute politisch so gar nicht korrekt ist.

Damals dachte sich keiner etwas; heute sind viele Lieder ein Ding der Unmöglichkeit, außer man gehört zu manchen – nicht allen – Burschenschaften, die sehr gerne pflegen, was euphemistisch „rechtes Gedankengut“ genannt wird.

Dass im Bewusstsein der meisten Menschen der Gedanke Platz gegriffen hat, dass nicht alles gut ist, was einst die Ahnen geschrieben und gesungen haben, ist aber nicht nur das – unbestreitbar große – Verdienst der Linken. Darauf dürfen auch Gruppen stolz sein, die dem schwarzen Lager und dem konservativen Gedankengut sehr nahe stehen.

Den Eifer, den die Volkskultur Niederösterreich viele Jahre an den Tag gelegt hat, jeden auch nur ausgefransten rechten Rand radikal abzuschneiden, den es in Sachen Volksmusik, Volkstanz und Tracht einst gegeben haben mag, ist beeindruckend und lobenswert.

Traurig, dass wir in politischen bedenklichen Zeiten leben, wo das ausdrücklich betont werden muss. Erfreulich wenigstens, dass es deutlich gesagt werden kann.