Acht Bundesmuseen stehen in Wien herum, sieben widmen sich der Kunst. Genau die müssen sich dieser Tage von Kunstminister Thomas Drozda die Frage gefallen lassen, ob es Sinn macht, was sie machen. Besser gesagt: Ob sie machen, was sie machen sollen.

Wer’s nicht genau weiß, darf künftig in einem Weißbuch nachschlagen. Dabei wären die Antworten einfach. Nehmen wir als Beispiel die Albertina mit ihrer weltweit einzigartigen grafischen Sammlung. Deren Job sollte doch sein, Grafik zu sammeln und zu zeigen. Ganz einfach also. Oder doch nicht?

Tatsächlich ist Klaus Albrecht Schröder, der Direktor der Albertina, wie alle seine Kolleginnen und Kollegen ein von Sendungsbewusstsein getriebener Kunstvermittler. Er zeigt, was er für gut hält, gestrichelt oder gepinselt. Ihm will die Politik Fesseln anlegen?

So spannend wie jetzt war die Albertina noch nie, nicht das Kunsthistorische Museum, nicht das Belvedere ... Hier vergießen Egomanen der Kunst Herzblut, das Publikum strömt – und Beamte wollen ihnen Fesseln anlegen?

Die Bundesmuseen profitieren vom verhaltensauffälligen Charisma ihrer Leiterinnen und Leiter, nicht von Weißbüchern.

Das gilt entsprechend auch für niederösterreichische Museen. Aber denen wollte noch keiner ein Weißbuch vorschreiben. Ein Glück!