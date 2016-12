Eigentlich ist es ja ganz einfach: Ohne Zuhören geht in der Welt der Menschen gar nichts. Daran hat sich auch im Zeitalter von Whats- App, Twitter oder Co. nichts geändert (dort heißt das Zuhören halt Mitlesen). Wer nicht zuhört, braucht gar nicht erst anfangen, mit dem Reden. Das gilt für Präsidentschaftswahlkämpfe genauso wie für Beziehungsprobleme. Und da hilft auch der beste Kommunikationstrainer oder der beste Paartherapeut nichts.

Nur: Wer keine Zeit und keine Ruhe hat, der tut sich schwer mit dem Zuhören. Wenn die – angeblich – stillste Zeit im Jahr, nämlich die vor dem – angeblich – schönsten Fest im Jahr, so laut daherkommt wie ein Düsenjet. Wenn Jingle Bells im Fortissimo nicht nur über jeden Adventmarkt, sondern auch durch jedes Kaufhaus schallt. Und wenn der, der am lautesten brüllt, noch immer die größten Bananen, nein: Geschenke, kriegt, wird’s umso schwerer.

Vielleicht sollte man sich in all dem Getöse mal wieder in eine stille Kirche setzen. Vielleicht sollte man, ob mit oder ohne Kinder, sich eine der Adventlesungen in NÖs Theaterhäusern anhören. Vielleicht sollte man statt Schokolade hinter den Türchen jeden Tag ein Stückchen Hörbuch als Adventkalender hören. Und vielleicht sollte man wieder mal ein Weihnachtsgedicht lesen. Dann könnte auch das mit dem Zuhören wieder funktionieren …