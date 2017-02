Im ehrwürdigen Stadttheater von Baden brechen langsam die Klappsessel unter dem Publikum zusammen – obwohl sie erst vierzig Jahre alt sind. Die Sessel, nicht das Publikum.

Jetzt kommt alles neu, bis in den Sommer hinein werden die Sitzgelegenheiten ausgetauscht. Das kostet für 700 Sessel mit allen Nebengeräuschen 700.000 Euro.

So weit so gut; aber die neue Bestuhlung hat keinen Zugang mehr durch den Mittelgang. Begründet wird das historisch, mit der besseren Sicht in der Mitte und damit, dass es „alle Theater so machen“. Die neuen Sessel würden dafür, so heißt es, viel mehr Beinfreiheit bei gleicher Zahl haben, dazu komme eine fußfreie Reihe und mehr Rollstuhlplätze.

Nützt alles nichts, ein dumpfes, lauter werdendes Grollen ist gegen die neue Lösung zu hören, vor allem vom zahlreichen älteren Publikum. Das mag so lange Reihen nicht und schätzt die beliebten Eckplätze in der Mitte.

Das sind Sorgen im Luxussegment, könnte man sagen. Auf der anderen Seite ist der Widerstand gegen die Pläne auch ein gutes Zeichen – er zeugt von der Liebe der Menschen zu ihrem Theater, das ihnen nicht egal ist.

Trotzdem scheint die Aufregung übertrieben. Wenn schon Widerstand und Aufruhr, dann würde das so manche Plastikbestuhlung mancher Sommertheater viel mehr verdienen.