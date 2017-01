Ohne uns in Zahlenspielereien zu verlieren: „Das Sacher“ hat mit gut 1,2 Millionen Zuschauern am Dienstag und knapp 1,1 Millionen am Mittwoch sein Ziel erreicht. Einmal 40 und einmal 36 Prozent Marktanteil, darauf darf man stolz sein, dafür hat der ORF aber auch immens viel Werbung gemacht.

Wollen wir jetzt nicht die Qualität beurteilen, nur festhalten, dass die Handlung selten direkt mit dem Hotel Sacher zu tun hatte. Zu beklagen ist aber, dass der ORF sich selbst Konkurrenz gemacht hat. Gab’s am Mittwoch als Alternative eine der vielen Romantikkomödien, setzte der ORF am Dienstag gleich zwei Folgen von SOKO Donau dagegen.

Klingt nicht gut, ist nicht gut. Man muss kein Freund dieser Art von Polizeifilmen sein; teuer bezahlt werden sie trotzdem, von unser aller Gebühren und im konkreten Fall aus Mitteln des Landes Niederösterreichs gefördert. So nebenbei bemerkt ist das jenes Land, das im „Sacher“ nicht vorkam, obwohl die Sachertorte viel mit Baden bei Wien zu tun hat.

SOKO Donau hatte mit knapp 320.000 Zusehern (elf Prozent Marktanteil) gerade die Hälfte des gewohnten Publikums. Auch wenn die gezeigten Folgen nicht neu waren, der ORF darf sich nicht wundern, wenn man ihm – um es fein zu sagen – die nicht optimale Verwendung der GIS-Gebühren vorhält.