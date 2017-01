Seit das Landesmuseum Niederösterreich das Land verloren hat und nur noch Museum Niederösterreich heißt, ist es still um das Haus in St. Pölten geworden. Was auch dadurch zu erklären ist, dass eifrig an der Implementierung des Hauses der Geschichte gearbeitet wird.

Aber jetzt ist die Wintersperre vorbei, und wenigstens das Haus der Natur, ein Teil des Museums, zeigt auf und die Ausstellung „Gewaltig! – Extreme Naturereignisse“ .

Was da ab März thematisiert wird, beeinflusst die Menschen seit ewigen Zeiten – essen oder hungern, blühende Wiesen oder zerstörte Felder, überleben oder sterben, das ist nicht nur eine spannende Frage für Historiker und Klimaforscher.

Naturereignisse, wie Erdbeben, Sturm, Hagel, Lawinen oder Hochwasser, sind nur so lange bloß Stoff der medialen Berichterstattung, solang wir nicht direkt davon betroffen sind. Aber Wehe, wenn. Dann geht es ans Eingemachte. Der Glaube des Menschen, alles machen zu können, stößt ganz, ganz rasch an die Grenze. Und da reden wir noch gar nicht von der selbst gemachten, anscheinend unaufhaltbaren, desaströsen Klimaänderung.

Was das Museum Niederösterreich zeigen wird, ist sehr nah an den Menschen und gibt viel Stoff zum Nachdenken. So gehört es sich. Das haucht einem Museum Leben ein.