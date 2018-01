Zweifellos, vieles ist eine Frage des Standpunktes; vor allem das legendäre Wasserglas, das halb voll oder halb leer ist. Je nachdem.

Da wären die Herren Egon Schiele und Gustav Klimt. Beide 1918 gestorben, vor hundert Jahren also. Und keineswegs ohne Bezug zu Niederösterreich, vor allem aufseiten Schieles. Deshalb wäre es nicht verkehrt gewesen, die erste Ausstellung in der gewaltigen

Landesgalerie an der Kunstmeile Krems dem Titanen der Malkunst zu widmen.

So war’s auch geplant, dann gab’s Probleme mit der Bautechnik. Jetzt wird die Landesgalerie erst 2019 eröffnet. Nix is’ mit Schiele.

Den pfeffern uns die Wiener um den traurig gebeugten Kopf. Am 3. März wird im Leopold- Museum die Ausstellung „Egon Schiele. Die Jubiläumsschau“ eröffnet, am 23. März im Unteren Belvedere die Schau „Klimt ist nicht das Ende“. Hochgradig erfolgsverdächtig sind beide Projekte. Niederösterreich kann da wenig dagegenhalten.

Und? So ist eben das Leben. Im Vorjahr

haben wir Wien gezeigt, wie man ein ordentliches Haus der Geschichte auf den Weg bringt, jetzt kontern sie mit Schiele und Klimt. Macht nichts. Wir freuen uns auf die Ausstellungen. Ab und zu ist auch Wien einen Besuch wert.