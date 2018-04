An dieser Stelle wurde vor Kurzem beklagt, dass sich – salopp formuliert – allzu wenige Ausstellungen mit dem Anschluss 1938 befassen. Dem ist an sich nichts hinzuzufügen, fielen nicht wieder zwei Ausstellungen ins Auge, die sich mit der heute harmloseren Version der an Jahreszahlen orientierten Erinnerungskultur beschäftigen.

Da ist einmal das prachtvolle Schloss Art stetten, das sich dem einstigen Besitzer des Anwesens und 1914 ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand widmet und die Geschichte des Ersten Weltkriegs „durchs Schlüsselloch“ erzählt. Und da ist das Kaiserhaus in Baden, wo man das Pferd von hinten aufzäumt und Kaiser Karl zu Kriegsende in den Mittelpunkt stellt. Der selbstbewusste Titel der Schau: „Baden Zentrum der Macht 1917-1918“ (sic!).

Gegen beide Ausstellungen ist gar nichts einzuwenden, noch dazu, wo sie durch die – wie sagt man neudeutsch? – Locations mehr als gerechtfertigt werden. Und, ja natürlich, es muss nicht alles auf 1938 starren (obwohl’s nicht schadet).

Aber der Hautgout von tourismusnaher Harmlosigkeit, von Themen, die gut zu verkaufen sind, aber mit den Problemen 2018 kaum etwas zu tun haben, ist unangenehm.

Geschichte kann große Kraft entwickeln – wenn man sie nicht in bequeme Kastln steckt.