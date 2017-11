Ein geflügeltes Wort muss wohl neu entworfen werden. Statt „Simmering gegen Kapfenberg, das ist Brutalität“, wird es das bald über Penzing gegen Floridsdorf heißen. Aus letztgenanntem Wiener Bezirk ist Michael Ludwig, aktuell Wohnbaustadtrat der Bundeshauptstadt. Er gilt als Bürgermeister-Wunschkandidat der so genannten Flächenbezirke und repräsentiert vor allem jene Teile der Sozialdemokratie, die seit Jahren mit dem Ansturm der FPÖ zu kämpfen haben. Entsprechend ist auch seine inhaltliche Ausrichtung. Aus Penzing kommt Andreas Schieder, seit vergangener Woche der Herausforderer, der aus der Bundesliga kam. Er ist Kandidat der rot-grün-affinen Teile der Wiener SPÖ – und zudem Favorit des amtierenden Bürgermeisters Michael Häupl.

Dass es überhaupt zu einer Kampfabstimmung der beiden kommt, kann diesen nicht freuen. Er, der für die Wiener Sozialdemokratie mit teils genialen Strategien zahlreiche Wahlen gewonnen hat, darf sich jetzt seinen Nachfolger nicht aussuchen. Er, der lange Zeit wie ein Säulenheiliger verehrt wurde, muss sich nun auch noch Kritik gefallen lassen, sein politisches Ablaufdatum nicht erkannt zu haben.

Eine Abrechnung hat sich Michael Häupl wahrlich nicht verdient. Aber im Gegensatz zu Erwin Pröll in Niederösterreich, Josef Pühringer in Oberösterreich und jetzt auch noch Hans Niessl im Burgenland ließ er den parteiinternen Diadochenkämpfen freien Lauf. Nun steht er da wie der Sonnenkönig nach Sonnenuntergang.

Selbst wenn es ihm gelingt, seinen Kandidaten durchzubringen oder (am Ende eines wohl dreckigen internen Matches) jemand Dritten aus dem Hut zu zaubern – die kommenden Wochen werden für die Wiener SPÖ nicht angenehm. In einer Zeit, in der sie sich mit der am Horizont heraufdräuenden schwarz-blauen Bundesregierung befassen sollte, ist sie in wilde Revierkämpfe verstrickt. Das tut einer Partei selten gut. Das Schlimmste dabei: Es ist nicht davon auszugehen, dass Sieger und Verlierer nach dem Parteitag Ende Jänner zu alter Geschlossenheit zurückfinden. Für Michael Häupl geht es daher nicht nur um eine persönliche Geschichte, sondern um das Erbe einer der ehedem stolzesten Stadtparteien Europas.