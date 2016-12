Den WÃ¶lfen misstrauen!.

Das haben die sieben Geißlein bitter gebüßt. Sie haben dem Wolf vertraut, weil er Kreide gefressen hat.

Wölfe schauen heute anders aus. Und sie erzählen von anderen Dingen; darüber zum Beispiel, wie schlecht alles geworden ist und wie gefährlich. Wie wenig die Menschen einander vertrauen dürften, und nur Angst das Mittel der Wahl ist, um gut und sicher zu überleben.

Es muss sich etwas ändern! Das rufen sie uns zu und bleiben doch den Beweis schuldig, was so schlecht ist, dass es unbedingt geändert werden muss.

So gut wie heute ist es den Menschen in diesem Land selten noch gegangen. Und trotzdem herrscht große Unsicherheit. Kein Wunder, wenn uns die Wölfe mit kreideheller Stimme die Zukunft in düsteren Farben schildern, um auf der Angst, die sie erzeugen, ihr menschenverachtendes System zu errichten.

Es wird im neuen Jahr wichtiger sein denn je: Misstrauen wir den Wölfen!