Der Reiz der Perchten.

Die Zuständ’ bei den Perchtenläufen! Immer wieder hört man von allzu brutalen Perchten und von verletzten Zuschauern.

Warum diese Läufe dennoch eine Attraktion sind und jedes Jahr mehr Publikum anlocken? Da bewegt man sich schnell auf einem argumentativ gefährlichen Terrain.

Denn, so könnten wir sagen, spielen wir bei den Perchtenläufen jenen Schrecken durch, der uns im täglichen Leben fehlt.

Perchten boomen wie Horrorclowns. Nur gibt’s die bloß im Film, jene sind aber durchaus real. Ein Streich mit der Rute ist jener Kick mehr, den ein Film nicht bieten kann.

Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Zuschauer der Läufe die Perchten gar so gerne reizen – schließlich will man was spüren.

Denken wir das weiter, entdecken wir rasch den Charme des Krampus’ mit seinen dunklen, gewalttätigen Seiten. Doch den muss man ablehnen, sagen die pädagogisch Gebildeten. Die gehen auch auf keinen Perchtenlauf.