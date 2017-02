Die EU macht MÃ¼tter froh.

„Handys gibt’s, um Teenager glücklich und Eltern unglücklich zu machen. Und um die Netzbetreiber sehr, sehr glücklich zu machen.“

Dieser Spruch eines deutschen Satirikers ist zwar schon überholt, denn heute telefonieren die Ahnen nicht weniger als die Nachkommen, aber der zweite Satz hat nichts von seiner Gültigkeit verloren.

Netzanbieter machen sehr, sehr gute Geschäfte. Nicht zuletzt durch die so genannten Roaminggebühren, die das Telefonieren im Ausland undurchsichtig und extrem teuer machen.

Ab dem 15. Juli wird das in Europa anders. In den immer noch 28 EU-Staaten und dazu noch in einigen anderen Ländern zahlt man dann für das Telefonieren, SMSen und Surfen dasselbe wie in Österreich.

In Zeiten, in denen die Europäische Union für alles Böse dieser Welt herhalten muss, sollte man das ausdrücklich lobend erwähnen. Und festhalten, dass es künftig keine Ausrede mehr gibt, im Urlaub die Mama anzurufen! -tj-