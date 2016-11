Keine Frage: Die SPÖ braucht eine Neudefinition ihres Verhältnisses zur FPÖ. Zu oft hat sich die Partei von der ÖVP in Regierungsverhandlungen erpresst gesehen – sie will eine zusätzliche Koalitionsoption, um sich aus dieser Geiselhaft zu befreien. Vor Monaten hat man den Weg eingeschlagen, langsam von der rigiden Position, unter keinen Umständen mit den Freiheitlichen zu koalieren, wegzukommen. An die Stelle der Vranitzky-Doktrin sollte ein Kriterienkatalog treten, der die Sache von Inhalten her bewertet.

Das ist – sorry, war – gar kein schlechter Ansatz, um die SPÖ behutsam zu öffnen und strategisch breiter aufzustellen. Doch dann kam der vergangene Mittwoch. Da trafen Kanzler Christian Kern und FP-Chef Heinz-Christian Strache bei Ö1 aufeinander. Aus dem angekündigten „Duell“ wurde ein Paarlauf der Höflichkeiten. Kern hob Strache auf seine Ebene, vermied fast jede Kritik am Gegenüber und antwortete auf Fragen, etwa auf jene, ob Strache denn ein Nationalist sei, gleich gar nicht. Stattdessen unterstrich Kern, dass es Strache ja nur darum ginge, das Land nach vorne zu bringen.

Dieser Satz wird nachhallen. Kerns Schwenk ist erstaunlich: Denn auch wenn er in einem ersten Schritt vielleicht nur den Umgangston mit der FPÖ normalisieren wollte, ausgelöst hat er etwas Anderes. Alles spekuliert nun, wie eine rot-blaue Koalition aussehen könnte und wie breit die Basis dafür ist.

Ob der Kanzler das bezweckte, darf bezweifelt werden. Denn nicht nur ist jetzt eine Wahlkampfstrategie à la Michael Häupl als großer Strache-Verhinderer passé. Der SP-Chef wird im Nationalratswahlkampf auch schwerlich glaubwürdig vor einem schwarz-blauen Schreckgespenst warnen können. Das kommt dem möglichen VP-Kanzlerkandidaten Sebastian Kurz nicht ungelegen.

An der eigenen Wählerbasis hat Kern wohl für Verwirrung gesorgt. Die gar nicht wenigen Sympathisanten einer rot-blauen Mischung aber fühlen sich sicher bestätigt. Interessant wird sein, wie sich diese lila Wähler am Sonntag verhalten. Denn Kerns Timing verwundert fast am meisten. Wenige Tage vor der Entscheidung über den nächsten Bundespräsidenten die Wahlkampflinie des von ihm ja eigentlich unterstützten Alexander van der Bellen so zu unterlaufen, löste im grünen Lager jedenfalls keine Begeisterungsstürme aus.