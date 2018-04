Die Bundesregierung hat ihre erste große Hürde genommen. Nein, die Rede ist nicht von einer speziellen inhaltlichen oder strukturellen Reform. Auch die Wahrung der innerkoalitionären Harmonie, die bisher trotz Querschüssen aus beiden Parteien gelingt, ist nicht gemeint. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache haben, auch wenn sie selbst nicht zur Wahl gestanden sind, die ersten vier Landtagswahlen nach der Regierungsbildung nicht nur schadlos überstanden, sondern in drei von vier Fällen überzeugend abgeschnitten.

Das ist nicht selbstverständlich für eine neu angetretene Koalition. Geschickt hat man Konfliktthemen und Einsparungsdiskussionen vermieden und den Landesparteien nicht ins Handwerk gepfuscht. Aus freiheitlicher Sicht hatte man zwar das Glück, meist nur schwache Ergebnisse aus dem Jahr 2013 verteidigen zu müssen. In Salzburg hat man zuletzt aber ein gutes Ergebnis ausgebaut, und das trotz Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Die Volkspartei konnte, vom Sanierungsfall Kärnten abgesehen, sogar draufdoppeln.

Bei der Opposition schaut es anders aus. Die Grünen freuen sich zwar, in drei von vier Landtagen vertreten zu sein, heroisch war das Abschneiden allerdings nirgendwo. Die Liste Pilz trat gleich nirgendwo an. Und die SPÖ bekam, trotz überzeugender Leistung des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser, zuletzt in Salzburg einen deutlichen Dämpfer mit auf den Weg. Von einer krisenhaften Entwicklung kann man für die Regierung also wirklich nicht sprechen. Und doch schweben drängende Fragen im Raum: Wie wird es die als Veränderungsregierung angetretene Koalition jetzt anlegen? Geht man strukturelle Reformen an? Bringt man, von symbolträchtigen Themen wie dem Kopftuchverbot abgesehen, echte politische Power auf die Straße? Der Trend zu gestärkten Landeshauptleuten, der sich durch alle vier Wahlen gezogen hat, kann sich für die Regierungsspitze zum Problem auswachsen.

Geht es um Einsparungen auf Kosten der Länderstrukturen, steht der Regierung der echte Lackmustest noch bevor. Sich da auf das erwartbar intensive Halbjahr des EU-Vorsitzes auszureden und Diskussionen weiter zu verschieben, wird wohl zu wenig sein.