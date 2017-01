An Wegkreuzungen, sagt der Volksmund, tummeln sich Geister und Dämonen. In der Politik ist das definitiv so. Tritt jemand in einer Position neu an und versucht, seinen Weg zu finden, ist das nicht nur für den Betreffenden ein entscheidender Moment, sondern auch für Freunde wie Gegner eine Chance, sich neu zu definieren.

Aktuell erleben wir genau eine solche Phase. Auf der Weltbühne ist Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA aufgestiegen. Seine Antrittsrede war gespickt von Ankündigungen einer völlig neuen Rolle des Präsidenten im eigenen Land und Amerikas auf der Weltbühne. Macht Trump wahr, was er da in 17 Minuten vom Stapel gelassen hat, wird der Isolationismus und Protektionismus fröhliche Urständ’ feiern.

Wünschen kann sich das gerade Europa nicht. Ein abgeschottetes Amerika bedeutet auch eine Krise für die Art und Weise, wie sich der freie Westen bisher definiert hat. Trumps Satz, wonach jedes Land das Recht habe, sich zuerst um sich selbst zu kümmern, mag auf den ersten Blick logisch erscheinen. Aber er bedeutet eine Abkehr davon, global zu denken. Das ist gefährlich.

Auch auf den kleineren Bühnen innerhalb Österreichs tut sich Erstaunliches. Während in Niederösterreich eine weitreichende Entscheidung getroffen wurde, wird sie in Wien weiter hinausgeschoben. Zwei stolze und breit aufgestellte Parteien stehen vor massiven Veränderungen. Nach dem Abgang Erwin Prölls wird es seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner schwer haben, bei der Landtagswahl in einem Jahr nur annähernd den Wert ihres Vorgängers zu erreichen. Auch Pröll hatte zu Beginn eine Niederlage zu verschmerzen. Aber die potenzielle Fallhöhe ist diesmal eine andere, gleich mehrere Parteien scharren in den Startlöchern. Umso wichtiger wird es für die Landeshauptfrau sein, ihr Terrain – auch bundesweit – rasch abzustecken.

In Wien wiederum findet das SP-interne Drama seine Fortsetzung: Anders als Erwin Pröll hat Michael Häupl den klaren Schnitt nicht gemacht. Mehr als das: Durch seine kleine Umbildung prolongiert er den Widerstreit der Lager in seiner Partei. Soll der Parteitag im April nicht auch von Geistern und Dämonen dominiert werden, braucht es wohl noch ein Signal davor.