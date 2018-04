Man kann es als die nächste Verkaufs-Aktion einer marketing-orientierten Regierung sehen: Vergangene Woche gab Sebastian Kurz bekannt, dass er in seinem Kanzleramt eine „Denkfabrik“ (Neudeutsch: Thinktank) einzurichten gedenkt. Leiten wird die Denkertruppe die schon bisher immer wieder für Kurz (etwa in seiner früheren Funktion als Chef der ÖVP-Parteiakademie) tätige Strategieberaterin Antonella Mei-Pochtler. „Think Austria“ soll den Kanzler nach Eigendefinition „als Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik unterstützen“.

Das kann, wie gesagt, ein PR-Gag sein. Oder eine schlaue Entscheidung. Denn eines ist in den vergangenen Jahren gerade in der österreichischen Innenpolitik aufgefallen: Viel Zeit, über den tagesaktuellen Tellerrand hinauszudenken, hatten Regierungsmitglieder nicht. Man war, von Schlagzeilen getrieben, meist auf Sicht unterwegs. Eine Entscheidung längerfristig anzulegen spielte es in den seltensten Fällen. Auch aus diesem Grund griffen sich Beobachter oft an den Kopf – denn immer nur auf den billigen Punkt aus zu sein, hat Politikern langfristig noch selten geholfen. Ganz im Gegenteil. So wird man zum Getriebenen und nicht zum Treiber der Geschehnisse.

Intelligent eingesetzt können die langfristigen Kurz-Denker also einiges bewirken. Man wird die oft schädliche Schnelligkeit zwar nicht aus dem Politik-Getriebe verbannen. Aber wenn es gelingt, ein paar inhaltliche wie positionierungstechnische Leitlinien für Österreich zu entwickeln, ist viel gewonnen.

Gebrauchen kann solche Ansätze auch diese Regierung. Denn natürlich kommen Ideen zur weiteren Verschärfung des Asyl- oder Strafrechts gut an. Und auch der Familienbonus und die eine oder andere Steuererleichterung werden leicht Fans finden. Für eine nachhaltig und auch international erfolgreiche Standortpolitik Österreichs braucht es aber weit mehr.

Man darf der Strategiegruppe wünschen, dass sie sich auch erst Unpopuläres vorzuschlagen getraut – etwa im Bereich qualifizierter Zuwanderung. Denn wenn Politiker vorrangig der wahrgenommenen Mehrheitsmeinung hinterher hoppeln, können sie schwer bei notwendigen Veränderungen voranschreiten.