Was für ein Tempo! Nach jahrelangen Diskussionen um ein neues Wahlrecht haben die Klubobleute von SPÖ und ÖVP vergangene Woche endlich ihr „Paket“ zu dem Thema vorgestellt. Mit der Wortwahl ist es ja so eine Sache: Gerade als Politiker sollte man vorsichtig sein, welche Assoziationen man mit derartigen Ankündigungen weckt.

Ein Paket also. Otto Normalverbraucher stellt sich darunter ja wohl ein Bündel an Maßnahmen vor, das Antworten auf heiß diskutierte Themen wie – und das stand zuletzt im Zentrum vieler Überlegungen – mehr Persönlichkeitselemente im Wahlrecht oder eine Entwicklung in Richtung Mehrheitswahlrecht bringt. Von dem ist weit und breit nichts zu sehen. Um diese zentralen Fragen hat man sich herumgeschummelt. Das verwundert insofern, als von Bundeskanzler Christian Kern zuletzt der Vorschlag kam, die Mehrheitsfraktion mit einem gewissen Mandatsbonus zu belohnen. In der ÖVP wurde dagegen, vorgestellt von Sebastian Kurz als Chef der Jungen ÖVP, schon länger ein Modell diskutiert, das zwar auch keine absolute Hinwendung zum Mehrheitswahlrecht darstellt, aber die stärkste Partei immerhin so sehr aufwertet, dass sie mit jeder anderen im Nationalrat vertretenen Fraktion koalieren könnte.

Unter diesen Voraussetzungen wäre es immerhin möglich gewesen, Maßnahmen zu präsentieren, die auch für manche Oppositionspartei akzeptabel gewesen wären. Denn zumindest Grüne oder Neos hätten dann theoretisch eine größere Chance gehabt, irgendwann Regierungsluft schnuppern zu dürfen. Der Zwang zur „großen“ Koalition hätte jedenfalls ein Ende gefunden.

Nach koalitionärer Manier wurden die zen-tralen Fragen aber ausgespart und in eine parlamentarische Enquete geschoben. Das ist ein anderer Ausdruck für ein politisches Begräbnis erster Klasse. Wenn man selbst schon keinen Vorschlag zustande bringt, wäre es ehrlicher gewesen, die Frage wenigstens an die Bevölkerung zu delegieren und sie zu befragen, wie sie denn Demokratie zukünftig gestaltet haben will. Stattdessen hat man ein paar, meist nachvollziehbare, aber eben sehr begrenzte Behübschungen wie die Einführung eines zusätzlichen Wahltags vorgesehen. Dagegen ist wirklich nichts einzuwenden. Aber ein „Paket“ ist das nicht.