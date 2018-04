Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein hat eine Idee: Sie möchte für die Zukunft Eignungstests für Krankenkassenfunktionäre einführen. Das war sicher einer ihrer besseren Vorschläge. Allerdings stellt die medial zuletzt äußerst präsente Ressortchefin mit diesem Vorstoß einmal mehr Schwierigkeiten im Bereich Selbstreflexion unter Beweis.

In ihrer kurzen Amtszeit hat die freiheitliche Ministerin nicht erst einen kommunikativen Bock geschossen. Erst verstolperte sie das Thema Arbeitslosengeld und wurde von den Regierungskoordinatoren Norbert Hofer und Gernot Blümel unter Kuratel gestellt. Später blamierte sie sich bei einer Parlamentsrede, als sie als Gesundheitsministerin (!) darüber schwadronierte, dass Wirten mit einem durchgängigen Nichtraucherschutz die Gastfreundschaft verboten würde.

Zuletzt brach sie ohne jede Not eine Debatte über die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) vom Zaun. Die Botschaft, die ausgelöst durch die nächste kommunikative Meisterleistung der Ministerin rüberkam: Die AUVA kann und wird man zusperren, sie sei unfähig, bei Einnahmen von 1,4 Milliarden Euro so nebenbei 500 Millionen Euro einzusparen. Die logische Folge dieses medialen Parforceritts war eine aufgeregte und manche Patientinnen und Patienten verunsichernde Diskussion über eine Schließung der gemeinhin hoch angesehen Unfallkrankenhäuser. Dass das eigentlich nie zur Debatte stand, ging beinahe unter.

Hartinger-Klein ficht die Resonanz auf ihre Politik „Made by Bihänder“ nicht an. Von Selbstzweifeln ist sie nicht geplagt. Schön langsam sollten ihr die Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung aber auseinandersetzen, dass sie zentrale Projekte des Regierungsprogramms zu gefährden beginnt. Denn eine Kassenzusammenlegung ist an sich schon kein Spaziergang. Gepaart mit der zuletzt an den Tag gelegten ministeriellen Einfühlsamkeit wird sie aber nur schwer gelingen.

Vielleicht braucht man für solche Fälle eine Idee. Wie wäre es mit einem Eignungstest für angehende Ministerinnen und Minister?