Eines kann man der bald 100 Tage amtierenden Bundesregierung nicht absprechen: äußerste Disziplin. Was die nach außen hin zur Schau gestellte Contenance anbelangt, hängt Türkis-Blau die Regierungen in Rot-Schwarz meilenweit ab. Dominierten die Zusammenarbeit im vergangenen Jahrzehnt fast täglich Hader und Missgunst, hat sich das im Kabinett Kurz-Strache geändert. Man gibt sich harmonisch, zuweilen gar (politisch) verliebt. Die strikte Kommunikationspolitik gegenüber Medien ist dafür nur ein Indiz.

Hinter den Kulissen schaut es mittlerweile freilich anders aus. Spätestens seit dem Ergebnis der NÖ Landtagswahlen gärt es beim kleineren Koalitionspartner FPÖ. Für das nicht überragende Abschneiden machte dieser intern auch strategische Volten des Koalitionspartners verantwortlich. Die ÖVP, so der Vorwurf, hätte das Ihre dazu beigetragen, dass freiheitliche Wähler entweder zur Volkspartei überliefen oder zu Hause blieben.

Zuletzt spitzte sich die Situation zu: In der Öffentlichkeit waren aber nur versteckte Fouls zu beobachten. Vizekanzler Heinz-Christian Strache etwa schob Kanzler Sebastian Kurz und seiner ÖVP beim Thema „Direkte Demokratie“ den Schwarzen Peter zu. Er, so Strache, sei jederzeit bereit, den Schritt in Richtung plebiszitärer Demokratie zu machen. Aber der Partner bremse eben. Im Gegenzug wird bei jeder Gelegenheit auf die Unerfahrenheit und unangemessene Emotionalität wesentlicher FP-Akteure im Regierungsteam verwiesen.

Ernst scheint der Dissens im Sicherheitsapparat zu werden. Die von außen noch schwer zu durchschauenden Querelen um Razzien im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und das damit möglicherweise zusammenhängende Zurückdrängen von ÖVP-nahen Beamten lassen auf erhöhte Sensibilität schließen. Was immer der wahre Grund für den Showdown sein mag, der die Republik seit Tagen in Atem hält: Der Koalitionsfrieden hängt erstmals in der Geschichte dieser Regierung gehörig schief. Das Maximum, wozu man sich seitens der Regierungsspitze zuletzt durchringen konnte, war beredtes Schweigen. Auf die Dauer ist die Anwendung dieser Kommunikationsmethode wohl ein wenig dünn.