Was würden Sie davon halten, wenn Österreich einen Vertrag mit einem anderen Land abschließen möchte – und auf den letzten Metern legt das Kärntner Gurktal dagegen ein Veto ein? Begründung: Es gibt strukturelle Pro-bleme im Gurktal, eine für die Region nicht unwesentliche Firma hat gerade ihre Pforten geschlossen und deshalb fürchte man sich jetzt vor diesem Staatsvertrag.

Sie meinen, das Beispiel wäre lächerlich und ich sollte mich lieber auf realistische Politikszenarien fokussieren?

Nun: Die beschriebene Szene spielte sich in den vergangenen Tagen exakt so ab. Halt nicht in Österreich, sondern in der Europäischen Union. Beim Thema Freihandelsabkommen mit Kanada, kurz CETA, blockierte ein Teil des krisengeschüttelten Belgien, die weitgehend französischsprachige Wallonie, als einzige Region den Pakt.

Das lässt tief blicken. Zuerst einmal wird klar, wie handlungsunfähig das Gebilde EU eigentlich ist. Wenn bei (fast) allen Themen immer alle um Zustimmung gefragt werden müssen, geht nichts mehr. Dann braucht man sich auch nicht wundern, dass es leider immer mehr Menschen gibt, die meinen, ein Politikertypus wie der russische Zar – sorry: Präsident – Wladimir Putin wäre auch hierzulande wünschenswert.

Dann erkennt man, welche Folgen diese Handlungsunfähigkeit nach sich zieht. Jeder sieht sich gegenüber Brüssel in der stärkeren Position. Die Union wird so erpressbar. Im Übrigen braucht man sich in Österreich gar nicht darüber zu mokieren, denn viele finden die Position der Wallonie nachvollziehbar und nicht zuletzt hat der österreichische Bundeskanzler bis vor kurzem auf eine ähnliche Methode gesetzt, zum Schluss aber dann doch noch den Staatsmann in sich entdeckt und Flurschaden in er eigenen Partei in Kauf genommen.

Klar ist nur: Eine Union der E(U)goisten ist keine mehr. Da gilt, was auch auf die österreichische Bundesregierung zutrifft: Wenn man nicht mehr miteinander kann und will, sollte man besser auseinandergehen. Oder man besinnt sich einer ehedem existierenden gemeinsamen Basis und entschließt sich dazu, doch noch etwas auf den Weg zu bringen.