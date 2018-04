Eine kommunikative Stärke der Regierung ist zweifelsohne jene, dass sie weniger von Ausritten einzelner Ministerinnen und Minister geplagt ist als ihre Vorgänger. Hatte man früher den Eindruck, dass die Kanzler dieser Republik eher bemitleidenswerte Dompteure in einem unbeherrschbaren Flohzirkus waren, gilt jetzt das Gegenteil. Das Kanzleramt unter Sebastian Kurz übt „Botschaftskontrolle“ aus, will heißen: Wagt sich ein Ressortchef unabgesprochen nach vor und schafft mediale Verwirrung, kann es intern schon einmal lauter werden.

Die meisten Neo-Minister kommen aber ohnehin nicht in diese Versuchung. Sie sind oft politisch unbeleckt und haben auf diesem Level noch nicht agiert. Also sind sie auch von einer gewissen Furchtsamkeit geprägt, was den medialen Auftritt im Speziellen und den inhaltlichen Mut im Allgemeinen betrifft. Diese Situation ist bis zu einem gewissen Grad gewollt. Noch im Wahlkampf stellte Kandidat Kurz fest, dass er sich für den Regierungschef eine Art Richtlinienkompetenz nach dem Vorbild Angela Merkels wünsche.

Kanzler Kurz hat sich die Richtlinienkompetenz de jure zwar nicht sichern können, de facto kommt er ihr aufgrund der Zusammensetzung (zumindest des ÖVP-Teils) des Kabinetts doch recht nahe. Inhalt und Richtung gibt der Kanzler vor, der Ministerriege bleibt die Umsetzung. Die Ausnahme bildet einer der wenigen Erfahrenen im Kabinett: Reform- und Justizminister Josef Moser. Zuletzt sorgte der parteiintern für einiges Kopfschütteln. Moser hatte sich öffentlichkeitswirksam mit Finanzminister Hartwig Löger gematcht, wenig später holte er sich von Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine Rüge.

Moser war spätestens als Rechnungshofpräsident ein Freigeist. Und er ist es auch in der Regierung. Vielen in ÖVP und FPÖ erscheint er aber immer mehr als ein Gespenst. Auf offener Bühne hatte er sich zuletzt festgelegt und – mangelnden Reformwillen etwa der Länder vorausgesetzt – mit seinem Rücktritt geliebäugelt. Allzu oft kann man das nicht machen. Moser muss nun tatsächlich Strukturreformen liefern, oder eben die Konsequenzen aus einem möglichen Scheitern ziehen. Das freilich kann dann auch dem Kanzler nicht egal sein.