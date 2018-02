In Sachen direkte Demokratie gerät die Bundesregierung zusehends unter Druck. Zuletzt scherten die in den vergangenen Wochen eher disziplinierten Länderchefs der ÖVP aus. Und die freiheitliche Linie ist auch bei freundlicher Betrachtung ohnehin nur mehr ein schwer nachvollziehbarer Zick-Zack-Kurs. Am strategischsten reagierte noch der Regierungskoordinator Norbert Hofer, als er versuchte, Emotion aus der Debatte zu nehmen. Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gibt dagegen das Emotions-Bündel und manövriert sich und den Koalitionspartner mit unbedachten Äußerungen nur noch tiefer in die Defensive.

Dabei könnte die FPÖ das Thema durchaus gelassen angehen. Schon klar, man hat der eigenen Klientel versprochen, das Raucher-Gesetz der alten Regierung zu kippen. Diese Linie kann man ja auch weiterverfolgen. Aber dabei die viel zentralere Parteilinie, nämlich die Einbindung der Bevölkerung aufs Spiel zu setzen, ist jedenfalls ein Fehler. Die blauen Strategen könnten die Sache mit dem Plebiszit nämlich durchaus auch mittel- bis langfristig anlegen.

Denn eines muss man den neuen Fans der direkten Demokratie in mancher Oppositionspartei schon mit auf den Weg geben: Man mag genießen, dass die FPÖ nach den ungustiösen Burschenschafter-Enthüllungen nun ein zweites Mal unter Druck steht. Man sollte aber auch den Weitblick beweisen, die Folgewirkungen des eigenen Handelns zu bedenken. Die Geister, die man rief, wird man möglicherweise so schnell nicht mehr los. Denn setzt man sich bei dem einen Thema auch durch: Wer sagt, dass nicht gleich neue, demokratiepolitisch heiklere Themen in Richtung Plebiszit getrieben werden?

Ein maßvoller Ausbau der direkten Demokratie ist in diesem Land durchaus möglich. Aber eines haben wir nicht: Eine Tradition wie die Schweiz, mit solchen Themen auch in der kritischen Öffentlichkeit halbwegs verantwortungsvoll umzugehen. Wir haben nicht einmal einen Konsens darüber, über welche Themenbereiche denn nun eigentlich grundsätzlich abgestimmt werden darf – und über welche mit Sicherheit nicht (Stichwort: Menschenrechte).

Die Debatte um den von allen Seiten zitierten „Volkswillen“ gerät so ein wenig aus den Fugen – und das tut der Debattenkultur im Land nicht gut.