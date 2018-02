Zwei Monate ist die neue Bundesregierung im Amt. Und schon kann man von entscheidenden Tagen sprechen, was das Image angeht, welches sie hinterlassen wird. Druck der Opposition gibt es zwar keinen – die ist weitgehend abgemeldet und mit Nabelschau beschäftigt.

Für Spannung sorgen die Regierungsparteien eher selbst. Da gibt es die strategisch geplante Seite: Jede Woche versucht man, ein neues Themenfeld aufzureißen und jene Aktivität zu demonstrieren, die den Vorgänger-Regierungen über Jahre hinweg gefehlt hat. Dieser Teil funktioniert gar nicht schlecht. Einmal gibt es Familientage, dann Sicherheits-Festspiele wie vergangene Woche. In der Inszenierung wird jedenfalls nichts dem Zufall überlassen. Und vom einen oder anderen kleinen Ausritt (zu Beginn etwa von der Sozialministerin) abgesehen, spielen auch alle Ressortchefs brav mit und halten sich an Sprachregelungen.



Doch dann gibt es auch einen zunehmend irrationalen Faktor, der die gesamte Regierung beschäftigt. In der Neo-Koalitionspartei FPÖ ist das Rumoren seit geschlagener Niederösterreich-Wahl unüberhörbar. In der Neonazi-Liederbuch-Affäre versuchte Parteichef Heinz-Christian Strache eine Abgrenzung gegenüber Antisemitismus und NS-Verherrlichung. Nicht alle Funktionäre und Fans in den (a)sozialen Netzwerken waren glücklich. Um von internen Auffassungsunterschieden abzulenken, führt der Vizekanzler nun den aus Oppositions-Zeiten bekannten Feldzug gegen Medien und Journalisten.



Statt berechtigte, aber sachliche Kritik an vereinzelten Fehlleistungen (wie des ORF Tirol) zu üben, driftet die Parteispitze in ihrer Fake-News-Hysterie aber in Richtung Viktor Orbán und Donald Trump. Das ist gefährlich: Einerseits für den demokratiepolitischen Kitt im Land, andererseits für die eigene Positionierung. Es war klar, dass Strache und Co. (so wie auf der anderen Seite die SPÖ) einige Zeit brauchen werden, um sich in ihre neue, staatstragende Rolle zu finden. Doch derzeit gelingt das kaum bis gar nicht. Die FPÖ muss sich in Sachen Rollenbild entscheiden: Schafft sie den harten Schnitt und kommt in ihren Regierungsämtern an – oder betreibt sie aus den Ministerien heraus weiter Demokratie-Bashing?