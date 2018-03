Eva Glawischnig ist seit Mai 2017, dem Zeitpunkt ihres Rückzugs von der grünen Parteispitze, wieder eine Privatperson. Als solche kann sie beruflich (wie privat) natürlich tun und lassen, was sie will. So gesehen kann man ihr am Freitag bekannt gegebenes Engagement beim Glücksspielkonzern Novomatic relativ entspannt betrachten. Denn ein Grundproblem, heute noch qualifiziertes Personal für den Knochenjob Politik zu finden, ist natürlich die kaum vorhandene Vermittelbarkeit in der Zeit danach. Leider gilt heute allzu oft: Wer einmal an der Politik anstreift, von dem (oder der) lässt man lieber die Finger.

Die gerade beschriebene Argumentation hat etwas für sich. Doch im Fall Glawischnig greift sie deutlich zu kurz. Es wäre einerseits naiv zu glauben, dass Glawischnig von Novomatic wegen ihrer tollen Managerqualitäten angeworben wurde. Dagegen spricht allein schon die Art und Weise ihrer Präsentation. Wie eine Trophäe wurde die ehemalige Glücksspiel-Kritikerin den staunenden Journalisten präsentiert. Der Gipfel dabei: Quasi als Unterwerfungsgeste wurde ihr ein Unternehmens-Pin ans Revers geheftet. Diese Demütigung musste in ihrer ehemaligen Partei Proteste auslösen.

Dabei geht es gar nicht so sehr um die Grünen, ihre Überzeugungen oder alte Rechnungen, die da wohl auch beglichen wurden. Es geht um eine der heikelsten Währungen in der Politik: die Glaubwürdigkeit. Wie schon bei Ex-Kanzler und Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer beschleicht einen auch im Fall Glawischnig das Gefühl, dass es egal ist, wofür Politikerinnen und Politiker während ihrer aktiven Karriere eintreten. Haben sie ihre Ämter hinter sich gelassen, gilt der Imperativ der Beliebigkeit.

Die persönliche Entfremdung Gusenbauers und Glawischnigs von ihren ehemaligen Gesinnungsgemeinschaften mag unterhalten. Wichtiger ist allerdings das Signal, das in der Bevölkerung ankommt. Und da darf man heikel sein: Fordert man als politisch Handelnder ein Mindestmaß an Respekt vor den eigenen Positionen und Überzeugungen ein, darf man sie anschließend nicht selbst mit Füßen treten.