Alexander Van der Bellen ist es gelungen, Norbert Hofer mit dem ur-freiheitlichen Kampagnenwerkzeug schlechthin zu schlagen: der Emotion. Davon gab es im nun abgelaufenen, längsten Wahlkampf der Zweiten Republik mehr als genug. Auf freiheitlicher Seite war das nicht neu, man warnt ja schon seit jeher vor zu viel Zuwanderung und zürnt dem abgehobenen Establishment.

Das grüne Wahlkampfteam aber – mit Unterstützung Außenstehender wie etwa des Industriellen Hans-Peter Haselsteiner – hielt heftig dagegen. Auch hier war das Grundmotiv dieser Auseinandersetzung die Angst: Angst vor dem „Wolf im Schafspelz“ Nobert Hofer, Angst vor dem mit ihm drohenden Ausstieg Österreichs aus der Europäischen Union, Angst sogar vor einem Wiederaufleben der Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts.

Klar wurde diese Rahmenerzählung des Van der Bellen-Lagers auch von freiheitlichen Patzern begleitet, etwa den ersten Reaktionen auf den Brexit oder Heinz-Christian Straches Sager von drohenden, bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Auch das letzte TV-Duell im ORF, in dem Norbert Hofers Inszenierung als der freundliche Herr von nebenan kippte, setzte vielleicht noch eins drauf.

Nach einem solch hochemotionalen Wahlkampf ist jetzt allerdings Abrüstung angesagt. Das Letzte, was dieses Land nun gebrauchen kann, ist Triumphalismus. Auch wenn viele das anders sehen: Dieses Land ist spätestens seit den Ereignissen im Zuge der Flüchtlingskrise zerrissen. Der einjährige Bundespräsidentschaftswahlkampf hat diese bestehende Tendenz noch vertieft, gerade wenn man an die Entgleisungen in den asozialen Netzwerken denkt.

Jetzt gilt es, nicht nur für den neu gewählten Präsidenten, Gräben zuzuschütten. Denn die Wut, die immer wieder FP- oder nun Hofer-Wählern zugeschrieben wird, weil diese gegen das „System“ revoltieren und sich als das „wahre Volk“ sehen, ist auch auf der anderen Seite zu spüren. Da ist es die Verachtung genau für jene Hofer-Wähler, die nur allzu leicht als „Verlierer“ und „ungebildet“ diskreditiert werden. Hier auf beiden Seiten am Abbau der eigenen Arroganz zu werken, wäre ein erfolgversprechender Ansatz für die Zukunft.